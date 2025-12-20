¥È¥é¥ó¥×ÇÉµÄ°÷¤¬½ÐÇÏÅ±²ó¡¡26Ç¯NY½£ÃÎ»öÁª
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤¹¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥¯²¼±¡µÄ°÷¡Ê41¡Ë¤Ï19Æü¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÎ»öÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Àè·î¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¥Û¡¼¥¯¥ë¸½ÃÎ»ö¤òÈãÈ½¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î²¼±¡Áª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÏÌ±¼çÅÞ¤ÎÃÏÈ×¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥¯»á¤ÏºÇ¶á¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¥Û¡¼¥¯¥ë»á¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥¯»á¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÍèÇ¯Á°È¾¤ò¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¦ÏÂÅÞÍ½È÷Áª¤ËÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤È»ñ¸»¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°é»ù¤Ø¤Î½¸Ãæ¤âÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¡£