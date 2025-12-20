ÎÓ²È¤¢¤ó¤³¡¢Ëþ°÷»¥»ß¤á¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¸ý±é¤Ç´ÑµÒÌ¥Î»¡ªÃÏ¿Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¤Ç´ÑµÒ¥Û¥Ã¡£¡ÖÅº¤¤¿ë¤²¤ë±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎÓ²È¤¢¤ó¤³¡Ê£³£¹¡Ë¤¬Åìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¤Î¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¹±Îã¤Î¡Ö¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤òÄ°¤¯²ñ¡×¤ò£±£²·î£±£²Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡£³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤ÇÆæÂ¿¤½÷³¨»Õ¡¢³ë¾þ±þ°Ù¡Ê¤ª¤¦¤¤¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿¼«ºîÍî¸ì¤Î¼«¼ç¸ø±é¤Ç¡¢£³²óÌÜ¤Îº£²ó¤âËþ°÷»¥»ß¤á¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¤Î¸ø³«Ãæ¤À¤±¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤â¤«¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÏËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ²È°ìÌç´üÂÔ¤ÎÆó¥ÄÌÜ¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ËÎÓ²È¤·¤óÊ¿¡¢Éã¤ËÎÓ²È»þÂ¢¤ò»ý¤Ä£²À¤½é¤Î½÷ÀÈ¸¡Ê¤Ï¤Ê¤·¡Ë²È¤Ç¡¢ËÏÅÄ¶è¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤ÎÀ¤³¦ÅªÉâÀ¤³¨»Õ¤Î»°½÷¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Íî¸ì¤ò£²£°£²£²Ç¯¤«¤éÁÏºî¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤·¤Æ¡ÖËÌºØ¤È±þ°Ù¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë£±£°Ê¬¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¡×¤â¼ê³Ý¤±¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ËÍèÆü¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í°å»Õ¤ÇÇîÊª³Ø¼Ô¤Î¥·¡¼¥Ü¥ë¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥·¡¼¥Ü¥ë¥È¤ÎÃíÊ¸¡×¤ò¤Þ¤ºÈäÏª¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÏÃ¤·½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ä¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¡£´óÀÊ¤À¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÏ¿Ì¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬¹â¤¤³Ú²°¤À¤È»Õ¾¢Êý¤¬¤ß¤ó¤ÊÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ì¡©ÃÏ¿Ì¤«¤Ê¡©¤È»×¤¦¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¾ìÆâÇú¾Ð¡£¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¤â¤·²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¤â»ä¤ÈÅº¤¤¿ë¤²¤ë¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È²ñ¾ì¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤«¤é¡ÖËÌºØ¤ÎÌ¼¡×¤òÈäÏª¡£Ìó£µ£°Ê¬¤Ë¤âµÚ¤ÖÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Î£²Éô¤ËÊ¬¤±¡¢É½¾ðË¤«¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖËÌºØ¤ÎÌ¼¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î¿·ºî¥Í¥¿²·¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¡ØËÌºØ¤ÎÌ¼¡Ù¤ò°é¤Æ¤ë²ñ¡×¡ÊÎëºÂ£Ì£é£ó£á¡¡£ã£á£æ£å¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤âÂ³¡¹¤ÈËÌºØ¤È±þ°Ù¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÁÏºîÍî¸ì¤ËÃå¼ê¡£ÍèÇ¯£³·î£²£°Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ç¡ÖÂè£±£´²óÎÓ²È¤¢¤ó¤³ÆÈ±é²ñ¡×¡ÊËÜ½êÃÏ°è¥×¥é¥¶¥Ó¥Ã¥¯¥·¥Ã¥×¡Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é³èÌö¤Î¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁ°ºÂ¤ÏÅí·î°Ã¤Ü¤ó¤Ü¤ê¤¬Ì³¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ£²£²Ç¯¤Ë½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâÊÝ»ý¼Ô¡Ê¿Í´Ö¹ñÊõ¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½÷Î®µÁÂÀÉ×Àá»°Ì£Àþ±éÁÕ²È¤ÎÄáß·ÄÅ²ì¼÷¡Ê¤Ä¤ë¤¶¤ï¤Ä¤¬¤¸¤å¡Ë¤ÈÂè£±²ó¤âÆ±²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¿è¶Ê¤ÎÌø²È¾®µÆ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê»ÐËå¡×¤âÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£