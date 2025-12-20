¥Õ¥ë½Ð¾ì¤«¤éÃæ2Æü¤ÎÀõÌîÂóËá¤Ï½ªÈ×¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡Ä¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÀèÀ©À®¸ù¤âÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¥É¥í¡¼
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï19Æü¤ËÂè17Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢FWÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀõÌî¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï12·î16Æü¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâÇÕ)3²óÀï¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ÜÀï(¡ü0-1)¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ2Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ê¤ëº£Àá¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMF¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥¹¥¿¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£Á°È¾¤ò1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏPAº¸¤Ø¤Î¿ÊÆþ¤òµö¤¹¤È¡¢¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤òFW¥¦¡¼¥´¡¦¥É¥¥¡¼¥í¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾42Ê¬¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï2ËçÂØ¤¨¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀõÌî¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£½ç°Ì¤Ï14°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
