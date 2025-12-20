¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¾å°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÇÔ¤ì¤Æº£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢ÇÔ¡ÄÄ®Ìî½¤ÅÍ¤Ï½ªÈ×¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤¬19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢FWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬½êÂ°¤¹¤ë11°Ì¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç3°Ì¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î2Ï¢ÇÔ¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÄ®Ìî¤Ï¸åÈ¾35Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾10Ê¬¡£±¦¤ÎDF¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥¸¥å¡¼¥ì¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¡¢Âç³°¤ÎMF¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤¬±¦Â¤Î¥Ü¥ì¡¼¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä®Ìî¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¸å¤â¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤º¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£ÁÇÁá¤¤¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Ãæ±û¤ÎFW¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢¡¼¤¬FW¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥·¥¦¥Ð¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¡¢º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç8ÀïÉé¤±¤Ê¤·(5¾¡3Ê¬)¤È¤·¡¢»ÃÄê2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÇ¯ÆâºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï1·î9Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÆ±11Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
