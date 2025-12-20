¿·¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTAGRIGHT¡×¥á¥ó¥Ð¡¼Ãµ¤·´°·ë¤Ë¸þ¤± ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×7¿ÍÁ´°÷¤ÇÈäÏª¡ª
¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬º£Ç¯6·î¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤Ù¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡ª
ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈà¤é¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó ÆüÍËÆü¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤¢¤µ7»þ30Ê¬¡Á10»þ25Ê¬¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯/Á´6²ó¡Ë¡£Hulu¤Ç¤Ï¡¢Hulu´°Á´ÈÇ¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë¤òÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ë¤è¤ë¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¦TAGRIGHT·ëÀ®¤Ë»ê¤ëµ°À×¤òÄÉ¤¦¡£
¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤ËÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
À¾»³¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¤â²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎAD¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±¤¸5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5Ì¾¤Î¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹ç½É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£ÌÀÆü12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èTAGRIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·èÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ºÇ½ª¹ç½É¤Î»²²Ã¼Ô7Ì¾¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢º£Ç¯¡ÖBOYS ¶ PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ME:I¤äÄ¶ÆÃµÞ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤Î¹ç½É¤Ç¤âÏ¢ÆüÈà¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´°àú¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡È¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í°Õ¼±¤òÌä¤¤Â³¤±¤ëYUMEKI¡£Ãæ¤Ç¤â50¸Ä°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥»¥¤¥Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«YUMEKI¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¡£3Æü´Ö¤Î¹ç½É¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¥»¥¤¥Þ¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
ÀË¤·¤¯¤â¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬º£Ç¯6·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢ºÇ½ª¸õÊä¼Ô5Ì¾¤È¶¦¤ËÄ©¤ó¤À½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿YUMEKI¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ËÂô»³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ7¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©
Hulu¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡ÖHulu´°Á´ÈÇ¡×¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌÜÁ°¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ª¥ó¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥´¤¬¡¢Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¹ç½É¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò40Ê¬Ä¶¤¨¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸·úÊªÆâ¤Ëµï¤¿¡¢À¾»³¡¦Á°ÅÄ¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦WATWING¤Î¸ÅÈ¨Î¼¡¦郄¶¶ñ¥¡¦È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°Ê³°¤Ç¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿7¿Í¡Ä¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦WATWING¤¬Èà¤é¤ËÂ£¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¡Ú¸õÊä¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§º£°æ³¡Î¤¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤«¤¤¤ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯2·î24Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¥µ¥¦¥Ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢Ç
ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾Á°¡§´ßÇÈ»Ö²»¡Ê¤¤·¤Ê¤ß¤·¤ª¤ó¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯10·î15Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©
¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§°ìÆüÃæ¸¤¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¿å±Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ó¥ó¥°
ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¾Á°¡§¥¸¥§¥¤
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯2·î28Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£
¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¶Ú¥È¥ì
ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¾Á°¡§¼ã¾¾À¤¿¿¡Ê¤ï¤«¤Þ¤Ä¤»¤¤¤Þ¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯12·î25Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§´ôÉì¸©
¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¥µ¥¦¥Ê¡¢Ìîµå
ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§Á´ÎÏ¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
Ì¾Á°¡§¾®ÎÓÂç¸ç¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤À¤¤¤´¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯1·î21Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§»¶Êâ¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥Æ¥Ë¥¹
ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡×³µÍ×¡Û
ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷
¡¦ÊüÁ÷¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡¡Æâ
¡¦¼¡²óÊüÁ÷¡§2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤¢¤µ9»þ55Ê¬¡Á¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
¡¦ÊüÁ÷²ó¿ô¡§Á´6²ó
¢¨¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÊÆüÍË¡Ë¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤¬µÞî±ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¡¡
¢ãHulu¢ä
¡ÖTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡× Hulu´°Á´ÈÇÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊÁ´10ÏÃ¡Ë
¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË ¤¢¤µ10»þ25Ê¬¡ÁºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÈÀêÇÛ¿® Âè8ÏÃ°Ê¹ß¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍË0»þ¡ÊÅÚÍË24»þ¡Ë¡ÁÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê
¢¨¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡ÊÆüÍË¡Ë¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤äÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Åö³º½µ¤ÎHulu´°Á´ÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤òµÙ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hulu.jp/tagright