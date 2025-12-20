¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎìÔÂôÀÇ¤¬267²¯±ß¤Ç³ÎÄê¡¡12µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¾å²ó¤ë¡¢ÊÆµ¼Ô¡ÖµÏ¿Åª¤ÊÀÇ¶â¡×
ÊÆµ¼Ô¤¬¸ø³«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÀªÎÏ¶Ñ¹Õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶¥ÁèÎÏÀÇ¡ÊCBT¡¢ÄÌ¾Î¡§ìÔÂôÀÇ¡Ë¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬4²¯1734Ëü1608¥É¥ë¡ÊÌó658²¯3900Ëü±ß¡Ë¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¡£´ð½à¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈ³¶â¤¬1²¯6937Ëü5768¥É¥ë¡ÊÌó267²¯2000Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¤Ë12µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤è¤ê¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ÖUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÏ¿Åª¤ÊÀÇ¶â¤òÊ§¤¦ºÇ½ª¤ÎCBTÇ¯ÊðÁí³Û¡×¤Èµ¤·¤Æ°ìÍ÷¤ò¸ø³«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏCBT¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯ÊðÁí³Û¤¬4²¯1734Ëü1608¥É¥ë¡¢´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ý¤µ¤ì¤ëìÔÂôÀÇ¤¬1²¯6937Ëü5768¥É¥ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÊðÁí³Û¤Î2°Ì¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î3²¯4667Ëü456¥É¥ë¡ÊÌó546²¯9000Ëü±ß¡Ë¡¢²Ý¤µ¤ì¤ëìÔÂôÀÇ¤Ï9163Ëü7501¥É¥ë¡ÊÌó144²¯5600Ëü±ß¡Ë¡£3°Ì¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢4°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¬Ç¯ÊðÁí³Û¤Ç3²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢5°Ì¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î1²¯6930Ëü¥É¥ë¤ÎìÔÂôÀÇ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢12µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢19°Ì¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤¬1²¯5354Ëü4320¥É¥ë¡ÊÌó242²¯2300Ëü±ß¡Ë¡£°Ê²¼¡¢12µåÃÄ¤ÏÇ¯ÊðÁí³Û¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»ÙÊ§¤¦ìÔÂôÀÇ¤ò²¼²ó¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë