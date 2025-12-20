Perfume¹ÈÇò¶Ê¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¡Ö²¦Æ»¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¡×¤È»¿¼¤Î°ìÊý¡Ä¡ÈÊÑ¤ï¤ê¼ï¡É´üÂÔ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿³Ú¶ÊÌ¾
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¶ÊÌÜ¤¬12·î19Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÈÖ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âº£²ó¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°ÁØ¤¬¤¢¤ë¡£Perfume¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛPerfume¤Î¤Ã¤Á¡¢Âç³ØÃæÂàÏÃ¤¬ÃÏ¾åÇÈTV²ò¶Ø¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Ä¡Ö¥Í¥¿¤Ë¾º²Ú¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÈ¿±þ¤â
¡¡Perfume¤Î3¿Í¤Ï9·î21Æü¤ËÂç¤ß¤½¤«¤Ç¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£Åö»þ¤Ï¡¢¹ÈÇò¤¬ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢11·î14Æü¤Ë¹ÈÇò¤Î½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¸½¼Â¤Ë¡£³Ú¶Ê¤¬²¿¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¤È¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î2¶Ê¤Ç¡¢¥á¥É¥ì¡¼¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£Áª¶Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ô¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¤È½ä¥ë¡¼¥×¤« ²¦Æ»¤Ë¤·¤ÆºÇ¶¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¶Ê¤À¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½µ´©»ïµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡Ù¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯·Ð¤Ã¤¿2008Ç¯¤ËÈ¯É½¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ç§ÃÎÅÙ¤¬¹â¤¤¤¦¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ç¤Ë2²ó¹ÈÇò¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤·¤Æ¤âPerfume¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Î¡Ø½ä¥ë¡¼¥×¡Ù¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ô½¸ÂçÀ®¤Î½ä¥ë¡¼¥×¡£ µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¤¡¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢»Ï¤Þ¤ê¤È½ª¤ï¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤Ê¤ª¡¢Á°½Ð¤Î½µ´©»ïµ¼Ô¤Ï³Ú¶ÊÈ¯É½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö±¢ËÅÏÀ¤¸¤ß¤¿ÍýÍ³¤ÇÊÌ¤Î¶Ê¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤È¤Ê¤ë2006Ç¯È¯Çä¤Î¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥í¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡¢°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ô¸¶ÇúÅê²¼¤Î½Ö´Ö¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Õ¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Î°ìÉô¤Î¶Ê²ò¤äPerfume¤Î3¿Í¤¬¹Åç¸©½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¯¸»¤È»×¤ï¤ì¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Åç¡¦Ä¹ºê¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¤«¤é80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Î¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÉô¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç§¤á¤ë²¦Æ»¤Ê¤â¤Î¡£º¬¤âÍÕ¤â¤Ê¤¤±¢ËÅÏÀ¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤¨µî¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡Perfume¤Î¤Ã¤Á¤¬¼«¤é¤Î¹õÎò»Ë¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡ª ´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛPerfume¤Î¤Ã¤Á¡¢Âç³ØÃæÂàÏÃ¤¬ÃÏ¾åÇÈTV²ò¶Ø¤Ç¥Õ¥¡¥ó°ÂÅÈ¡Ä¡Ö¥Í¥¿¤Ë¾º²Ú¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÈ¿±þ¤â¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£