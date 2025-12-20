ºÇ½ª²ó¡ª ´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Î¡ÈÎ¢¥Æ¡¼¥Þ¡É¤Ï¡ÄÆü¥Æ¥ì¤¬»Å³Ý¤±¤¿¹Í»¡¥Ö¡¼¥à¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¡ÈÁÛÁüÎÏ¡É
¡¡´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê32¡á¼Ì¿¿¡Ë¤È¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ê32¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡áÅÚÍËÌë9»þ¡Ë¤¬¡¢12·î20Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Î¡È¤¤¤¸¤á¡É¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿Ï¢Â³»¦¿Í¤ÎÆæ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡Ö»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÉúÀþ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¯¤Î¤«¡¢Í½ÁÛ¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¤¤¤¯Å¸³«¡£Ëè²óÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏSNS¤äÆ°²è¤Ê¤É¤Ç¹Í»¡¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï13ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè9ÏÃ¤Ç6.5¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è=¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤È¡¢½é²ó¤Î6.2¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£TVer¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÂè8ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ç4600Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Æü¥Æ¥ì¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤ò¹¹¿·¡£¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈFilmarks¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â5ÅÀËþÅÀ¤Ç3.9¡Ê19Æü¸½ºß¡Ë¤È¾å°Ì¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶ÁÛ¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â³èÈ¯¤À¡£
¡ÖÊüÁ÷¤Î¤¢¤ëÅÚÍËÁ°¸å¤Ë¤ÏËè½µ¡¢¹Í»¡¤ä´¶ÁÛ¤Ê¤É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬ÍðÎ©¡£¹Í»¡¤¹¤ë¿Í¤ÏÆ°²èÇÛ¿®¤ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤¹¤Î¤ÇºÆÀ¸¿ô¤Ï¿¤Ó¤ë¤·¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤â¤Þ¤¿Æ°²èÇÛ¿®¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°Á´¤Ë¡È¹ÛÌ®¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Âè9ÏÃ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»¦¿Í¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·º»ö¤Î±§ÄÅ¸«¡ÊÌÚÂ¼Úå¡á35¡Ë¡£¹âÌÚ¡Ê´ÖµÜ¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤¤¤¸¤á¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÌÚ¤È¤ÎºÆ²ñ¤òµ¡¤Ë¼«»à¤·¤¿¡È¥É¤Î»Ò¡É¡ÊÂç¸å¼÷¡¹²Ö¡á32¡Ë¤Îº§Ìó¼Ô¤À¤Ã¤¿±§ÄÅ¸«¤Ë¤è¤ëÉü½²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹õËë¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ë°ÕÌ£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡Ö¹Í»¡½Å»ë¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤«¤é¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¹Í»¡¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡È¤¤¤Þ¤É¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ·¤ÓÊý¡É¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¥Æ¥ì¤¬¤½¤³¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Î¡È¥»¥¯¥·¡¼ÅÄÃæ¤µ¤óÌäÂê¡É¤ÎÆü¥Æ¥ì¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ë°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¹Í»¡¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¡È¿Ä¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤«Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡£¡Ô¤½¤ó¤ÊÀâ¶µ¤¸¤ß¤¿ÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡Õ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¹Í»¡¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤Ç¤âº£¸å¤Î¸ÀÆ°¤Ë¡È¼þ°Ï¤Î´¶¾ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛÁü¡É¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢½ý¤Ä¤¯¿Í¤â¸º¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Æü¥Æ¥ì¼«ÂÎ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Í»¡¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Èµ¤¤Å¤¡É¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤¬Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÈÎÉ¤¤¤³¤È¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
