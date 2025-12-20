¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÆ±Áë²ñ¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦ºâÊõ¤¬¤¢¤ë 2002Ç¯¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¥Ö¥¹ºÆ·ëÀ®»þ¤ÎÇ®¶¸¤¬¹¥Îã¤À¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Á°²ó¤Î¥³¥é¥à¤Ç¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤ÎÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤·¤Ð¤é¤¯´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¼çºÅ¤Î³Ê¹¥¤Ç¡ÖÆ±Áë²ñ¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¤ä¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î³èÆ°¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½ñ¤¤¤¿¡£Ã¦Âà¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé¡Ê53¡Ë¤äÄ¹À¥ÃÒÌé¡Ê47¡Ë¤â¸Æ¤Ù¤ÐÏÃÂêÀ¤â¶¯¤Þ¤ë¡£
¡¡Æ±Áë²ñ¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¡¢°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î½¸¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤ÇÀÎ¤Î¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¸Æ¤ó¤Ç¸òÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊý¼°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤ÆÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥Ã¥¡¼¤³¤ÈÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖTOBE¡×ÂåÉ½¤È¤·¤Æ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¼èºà»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¬¡Ö10Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆ±Áë²ñÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡ÖÆ±Áë²ñ¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¹Í¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Æ±Áë²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆ±Ìç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥ê¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¡£Èà¤é¤Ï1967Ç¯¤«¤é³èÆ°¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢11Ç¯¸å¤Î78Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢24Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ2002Ç¯¤ËºÆ·ëÀ®¡£Åö½é¤Ï1Ç¯¸ÂÄê¤Ç»Ï¤á¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤¬Ëþ°÷¤ÎÂçÀ¹¶·¤Ç¡¢1Ç¯¤¬2Ç¯¡¢2Ç¯¤¬3Ç¯¤È±ä¤Ó¡¢·ë¶É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÄ»³¹§»Ë¤µ¤ó¤¬09Ç¯¤Ë»àµî¡¢Â³¤¤¤ÆËÌ¸ø¼¡¤µ¤ó¤â12Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎÉü³è¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼¡¡¹²Î¤Ã¤Æ¤ÏÍÙ¤ë¡£ËÌ¸ø¼¡¤Ï²Ï¸¶¤ÎÅÚ¼ê¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯Å¾¤ò¸«»ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë¤Û¤É¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¹¾ÌÚ½ÓÉ×¤ÏÇö¤¤Æ¬¤Ç¡¢¥¼¥¤¥¼¥¤¥Ï¥¡¥Ï¥¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤´°¦·É¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤Ï50Âå¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿ÃæÇ¯½÷À¡£Á´°÷¤¬Ãå¾þ¤Ã¤Æ¹á¿å¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÏÀ¨¤¤Æ÷¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤Æ¡¢¿·´´Àþ¤Ç¹¾ÌÚ¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¥·¥ã¥¥Ã¤ÈºÙ¿È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤¼¤«È±¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¿¢ÌÓ¤â¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¡£ËÍ¤Ï¡Öº¾µ½¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È¸«¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¡ÈÄÉ¤Ã¤«¤±¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡ÖÆ±Áë²ñ¤Ê¤Î¤è¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê»þ¤¬¤¤Ã¤È¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë