±Ñ»þ»ö½µ´©»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ö´Ú¹ñ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤«¤é²óÉü¡×¡Ä¡Öº£Ç¯¤Î¹ñ²È¡×¸õÊä
±Ñ»þ»ö½µ´©»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬´Ú¹ñ¤òÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤ò¹îÉþ¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¹ñ²È¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¹ñ²È¡×¤Î¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤ËÁªÄê¤·¤¿¡£·ûÀ¯Ãá½ø¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ë½ÎÏÅª¤Ê»î¤ß¤ËÀ©ÅÙ¤È»ÔÌ±¼Ò²ñ¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¹µ¤¨¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯¤Î¹ñ²È¡×¸õÊä¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¤Î»öÎã¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î²ü¸·»öÂÖ°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤¬¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö1Ç¯Á°¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï²ü¸·Îá¤òÀë¸À¤·¡¢·³Ââ¤òÆ°°÷¤·¤Æ¹ñ²ñ¤òÊÄº¿¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤·¤«¤·¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¥Ç¥âÂâ¡¢µ¡´Ø¤¬¶¯¤¯ÂÐ¹³¤·¡¢ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê·Á¤ÇÂà¤¤¤¿Á°ÂçÅýÎÎ¤Ïº£Ç¯¡¢ÆâÍðºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Ì±¼ç¼çµÁÀ©ÅÙ¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ·ûÀ¯Ãá½ø¤ò¼é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¡£
·ûÀ¯Ãá½ø¤ò¼é¤Ã¤¿ÌÏÈÏ»öÎã¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï9·î¡¢2022Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµóÇÔËÌ¸å¤ËÉÔÀµÁªµó¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥Ü¥ë¥½¥Ê¥íÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¨Ìò27Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï20À¤µª¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢¼çÆ³¼Ô¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë½èÈ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤âº£Ç¯¤Î¹ñ²È¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤¬¶¯ÎÏ¤Ê²þ³×À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢·ÐºÑÁ´ÈÌ¤ÇÌÀ³Î¤Ê²þÁ±À®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿ÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¹ñ²È¡×¤ËÁªÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¥·¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥¢¥ë¡¦¥¢¥µ¥ÉÆÈºÛÀ¯¸¢ÄÉÊü¸å¤Ë¼¹¸¢¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¢¥Õ¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥é¥¢»ÃÄêÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ²ÈÅý¹ç¤È·ÐºÑ²óÉü¤òÀèÆ³¤·¤ÆÍ½ÁÛ³°¤ÎÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï¡Ö½÷À¤Ï¤â¤¦¥Ò¥¸¥ã¥Ö¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ê²È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ä³Ú¤È°û¼ò¤âµö¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯¤è¤ê2025Ç¯¤¬¹¬¤»¤ÇÊ¿ÏÂ¤À¡×¤È¤·¡ÖÌó300Ëü¿Í¤Î¥·¥ê¥¢¿Í¤¬¸Î¶¿¤ËÌá¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÁªÂò¤â¤Þ¤¿¥·¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£