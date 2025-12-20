Å·ºÍ¿ý»Î¤Ï¡ÈÄ·Ëþ½÷²¦¡É¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡ª ³ý¿¹Áá¹á¡¢Æî¾ì¤ÇÂçÊª¼ê¤òÏ¢Â³À®½¢¤·¥Á¡¼¥à¤Ï3·åÂæ¤Î¥×¥é¥¹°è¡Ö¥×¥é¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Æî¾ì¤ÇÂçÊª¼ê¤òÏ¢Â³À®½¢¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Å·ºÍ¿ý»Î¤ÏÃ¯¤Ë¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î19Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ï¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£Ä·Ëþ2²ó¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢7ËüÅÀÂæ¤ËÇ÷¤ëÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤Ç¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ·ºÍ³ý¿¹¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¶Ë¤Þ¤ë¡Ö¾×·â¡×Ä·Ëþ
¡¡³ý¿¹¤ÏÁ°Æü¤Î»î¹ç¤â7Ëü9600ÅÀ¤ÎÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢³ý¿¹¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì¾ì¤ÏÆó³¬Æ²¡¢¤¿¤í¤¦¡¢³ý¿¹¤¬Âç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¤ò¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ËÀ®½¢¤µ¤»¤ëÇÉ¼ê¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî2¶É¡¢3ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¿Æ¤Î³ý¿¹¤¬8½äÌÜ¤Ë¥Ä¥â¥ê»Í°Å¹ï¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¥¢¥¿¥êÇ×¤ÎËÌ¤¬¤¿¤í¤¦¤«¤é°î¤ì¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦Åì¡¦ÂÐ¡¹ÏÂ¡¦»°°Å¹ï¤Î18000ÅÀ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£Æ±1ËÜ¾ì¤Ç¤Ï³ý¿¹¤¬Æî¡¦¥É¥é3¤ò¥Ä¥â¤Ã¤Æ12000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¤·¡¢Æó³¬Æ²¤ò¾å²ó¤ê¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë³ý¿¹¤Ë¡¢Æ±2ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÂç²ð¤¬12000ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡¢¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò¸¥¾å¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¾¡ÉéÍ¤ê¡£6Ëü9800ÅÀ¤È2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤ÎÆÃÂç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ¶É¤Ç³ý¿¹¤Ï5¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£º£´ü¤Ï¶ì¤·¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«»ö¤ËÉüÄ´¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö´ÆÆÄ¤Ä¤¨¡¼¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÅ·ºÍ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿³ý¿¹¤Ï¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¼ê¤¬Æþ¤ê²á¤®¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡1»î¹çÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï3Ãå¡£2»î¹çÌÜ¤Ç1Ãå¤ò¼è¤ê¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½ª¤ï¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¥×¥é¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â3·åÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì»þ¤Ï¢¥500¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄ¶¤ÎÉéºÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÉüÄ´¤Ã¤×¤ê¤Ï¶Ã°Û¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë³ý¿¹¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦³ý¿¹Áá¹á¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë6Ëü9800ÅÀ/¡Ü89.8
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü9300ÅÀ/¡Ü19.3
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡Ê¶¨²ñ¡Ë7100ÅÀ/¢¥32.9
4Ãå¡¡BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¼1Ëü6200ÅÀ/¢¥76.2
¡Ú12·î19Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü550.9¡Ê66/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü438.0¡Ê66/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü205.9¡Ê66/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü116.1¡Ê66/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥116.2¡Ê64/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥134.5¡Ê64/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥209.3¡Ê62/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥230.6¡Ê68/120¡Ë
9°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥247.4¡Ê68/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥372.9¡Ê66/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA/Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë