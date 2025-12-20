µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¸«Á÷¤ê¤Ê¤Î¤Ë°Ý¿·¤¬Ï¢Î©Î¥Ã¦¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ÖËÜ´Ý¤ÏÍèÇ¯¤Î¡Ä¡×¸µÆü¥Æ¥ì¡¦ÀÄ»³»á¡Ö¤³¤ì¤¬ÆÜºÃ¤Ê¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¡×
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×£±£·£¸Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¹ç°Õ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤¬¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤ÆµÄ°÷Äê¿ô¤Î£±³äºï¸º¤ò·Ç¤²¤¿¤¬¡¢Ë¡°ÆÄó½Ð¤â¿³µÄ¤¹¤é¤µ¤ì¤ºÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÏÊÄËë¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯½°±¡ÁªµóÀ©ÅÙ¤Î¶¨µÄ²ñ¤Ç¹ñÀªÄ´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼«°Ý¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢³Î¼Â¤ËÀ®°Æ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎË¡°Æ¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÀ®¸ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÌÜ»Ø¤¹¡¢ÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡£¡ØÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ°Ý¿·¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬£±ÈÖ¤Î·èÃåÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¹â»Ô¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÎ¥Ã¦¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤éÄê¿ôºï¸º¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ý¿·¤À¤¬¡¢ÀÄ»³»á¤Ï¡Ö°Ý¿·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´é¤ÏÄÙ¤ì¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¡¢ËÜ´Ý¤ÏÍèÇ¯¤ÎÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤ÎÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¤¬ÆÜºÃ¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¤È¤¤³¤½Î¥Ã¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤Ï¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤±¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Àè¤Û¤É¤Î¹ç°Õ¤ÎÇØ·Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿£±£·£¸Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£