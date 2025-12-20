¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡¡º£°æÃ£Ìé¤È²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¡ÖNo¡×¡¡³ÍÆÀºÇÍÎÏ¸õÊä¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÍèÇ¯1·î3Æü
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈÌÌÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ±´ÆÆÄ¤ò¼èºà¤·¡¢º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÖÅú¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤«¤é¡Ö¤â¤¦º£°æ¤È¤Ï²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖNo¡×¤ÈÂ¨Åú¡£º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï19¾¡¤òµó¤²¤¿¥Õ¥ê¡¼¥É¡¢18¾¡¤Î¥í¥É¥ó¤ÈÎ¾ÎØ¤Ï·òºß¤À¤¬¡¢3·î¤Ë±¦Éª¤¸¤óÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥ë¤Ï³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤¬º£¥ª¥Õ¤Î²ÝÂê¡£11·î¤ÎGM²ñµÄ¤Ç¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥óGM¤¬¡Ö²æ¡¹¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£°æ³ÍÆÀ¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï°ÜÀÒÀè¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥«¥Ö¥¹¤òµó¤²¤ëÊóÆ»¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼³ÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÍèÇ¯1·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤Þ¤Ç¡£º£°æ¤Ï¶áÆüÃæ¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£