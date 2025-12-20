ÅÏÊÕÈþÆàÂå¡¢DAISO¤Î·¿¤Ç¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡ª´°À®ÅÙ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¡×
12·î18Æü¡¢²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÈþÆàÂå¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥óÁ°¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤â¸ø³«
ÅÏÊÕ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡Ö¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖºòÆü¾Æ¤¤¤¿ ¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ò ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òË¢Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¹©Äø¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤¤¤±¤É ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ ¤ò ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Àè¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤òÅÚÂæ¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅÉ¤ê¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¤¥Á¥´¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òºÌ¤ê¤è¤¯¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢»Å¾å¤²¤Ë¡ÖMerry Christmas¡×¤Ê¤É¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥¯¤òÅº¤¨¤Æ´°À®¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖDAISO¤Î »æ¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¤Î·¿ ÊØÍø¡×¤È¡¢¥±¡¼¥ºî¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþÆàÂå¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÀäÂÐ¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1986Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ29ÈÖ¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÏÊÕ¡£¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆü¡¹¤Î¿©»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÀ¸³è¡¢°¦¸¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ê¤É¤òÀºÎÏÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ä¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£