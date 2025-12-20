±¿Æ°¸å¤Ë¥Î¥ó¥¢¥ë¤ò¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íSUPER STAR¡× ¥ß¥º¥Î¤È¶¨Æ¯³«È¯¡¢¥¹¥Ý¥É¥ê´¶³Ð¤Î¿·½¬´·¤Ç»Ô¾ì³«Âó¤ËËÜ¹ø
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ì¤¬123¡ó¤Ë¿Ä¹¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤¬Â¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼êÇö¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤â¡¢¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¤³«Âó¥¾¡¼¥ó¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥¢¥ë¡É¡£¿·¤¿¤Ê°ûÍÑ¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ÇÍË¾»Ô¾ì¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡£
¡¡2·î25Æü¤«¤é¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íSUPER STAR(¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥º¥Î¤È¶¨Æ¯³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Î¥ó¥¢¥ë¤Ï¤ª¼ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ª¼òÂåÂØ°Ê³°¤Î°ûÎÁ¤òµá¤á¤ëÃû¤·¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹¤Îºä²¼Áï°ì»á¡Ê12·î16Æü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ç¡Ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¼òÌ£¤ò°û¤ß¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉáÃÊ°û¤à¥â¥Î¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤¬°û¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤ª¼òÌ£¤ä¤ª¼ò¤Ë¶á¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î³«È¯¤Ï2¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤ª¤¤¤·¤µÄÉµá¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥óÅ¸³«¤Ç¿·¤·¤¤Ìò³ä¤ò»ý¤Ä¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î»Ô¾ì¤È²ÁÃÍ¤Î³ÈÄ¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¡£
¡¡¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃåÌÜ¤¹¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¤Ø¡¢¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë³«È¯¤ËÃå¼ê¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿¶¶½¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¥ß¥º¥Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥ß¥º¥Î¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸å¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¡ÖPUHAAH¡Ê¥×¥Ï¡¼¡Ë¡×¤òÆî¿®½£¥Ó¡¼¥ë¤È¤Î¶¨Æ¯³«È¯¤Ë¤è¤êÅ¸³«Ãæ¡£¤¿¤ÀÈÎÇäµ¬ÌÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈÃ´Åö¼Ô¤È¤â¤É¤â¼Â´¶¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»ö¶È¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£º£Æü¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥ß¥º¥Î¤ÎÃæÅÄ¾¢¾ïÌ³¤¬´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Çþ²ê¤È¥Û¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤ä±¿Æ°¤Ç¼º¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÅ²ò¼Á¡Ê¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£±¿Æ°¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ò»²¹Í¤ËÌ£³ÐÀß·×¤ò¿Ê¤á¡¢±¿Æ°¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤·¤ß¤ï¤¿¤ë¡¢¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡¡±¿Æ°¤Î¤Ä¤é¤µ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡È¤´¤Û¤¦¤Ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë°û¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î¿·½¬´·¤òÄó°Æ¡£±¿Æ°¤Î·ÑÂ³¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î»Ô¾ì¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ëÂçÉÓ´¹»»¤Ç225ËüÈ¡¤È¿ä·×¡£¥Î¥ó¥¢¥ë»Ô¾ì¤Î1³ä¶á¤¯¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤¤¡×¡Êºä²¼»á¡Ë¡£´ûÂ¸¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤äÃº»À¿å¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎ®Æþ¤âÁÀ¤¦¹Í¤¨¤À¡£
¡¡20Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥ß¥º¥Î¥É¥ê¡¼¥à¥×¥í¥¢¥Þ¥´¥ë¥Õ¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´ØÏ¢»ÜÀß¤Ç¤ÎPR¡¦¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤âÂ³¡¹¤È¼Â»ÜÍ½Äê¡£Á´¹ñÅ¸³«¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¶áµ¦·÷¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ»Ô¾ìÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íSUPER STAR¡×¤Ï350㎖´Ì¡¦6´Ì¥Ñ¥Ã¥¯¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬0.00¡ó¡£¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê¡£2·î25Æü¤«¤é2ÉÜ4¸©¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¡£