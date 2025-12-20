¥¹¥¬¥¥ä¡ßÌ¾¸Å²°Ê¸ÍýÂç³Ø Xmas¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¶¦Æ±³«È¯ Åì³¤¡¦¶áµ¦¤Î170Å¹¤ÇÈÎÇä
¡¡¥¹¥¬¥¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°Ê¸ÍýÂç³Ø¡Ê°ðÂô»Ô¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤·¤í¤Õ¤ï¥·¥ç¥³¥é¡×¡ÊÀÇ¹þ390±ß¡Ë¤ò¶¦Æ±³«È¯¡¢12·î11Æü¤«¤éÅì³¤¡¦¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖSugakiya¡×Ìó170Å¹ÊÞ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¼Â¸½¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¾¦ÉÊ³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡£·ò¹¯À¸³è³ØÉô¥Õ¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹³Ø²Ê¤Î2¡Á4Ç¯À¸Ìó30¿Í¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢·×11¤Î¾¦ÉÊ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£8·î¤ÎÁª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿3°Æ¤«¤é¿Íµ¤ÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤·¤í¤Õ¤ï¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿´Ý¤¤·Á¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥¹¥¬¥¥ä¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£ÊÌÅº¤¨¤Î²¹¤«¤¤¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤ë¡£
¡¡¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï2Ç¯À¸¤ÎÀ¾ß·²í¤µ¤ó¡¢ÁáÀîÍüÇµ¤µ¤ó¡¢´ÖÀ¥Í®´õ¤µ¤ó¡¢¾¾ËÜÍü°É¤µ¤ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ï¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾ß·¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬´Ý¡¹2¤ÄÊ¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë»þ¤Î¡Ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ä¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê´ÖÀ¥¤µ¤ó¡Ë¡¢¡Ö¥¹¥¬¥¥ä¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾¦ÉÊ¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁáÀî¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£