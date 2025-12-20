À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØTAGRIGHT¡Ù¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ËÌ©Ãå
¡¡À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ØTAGRIGHT ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤ÎÌÀÆü12·î21Æü¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ËÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー·èÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ºÇ½ª¹ç½É¤Î»²²Ã¼Ô7Ì¾¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§À¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊå¤Ë¤è¤ë¡ØTAGRIGHT¡Ù¡¢¥Ç¥Ó¥åー¥á¥ó¥Ðー¤Ï5¿Í――3Æü´Ö¤Î¹ç½É¤ÎÀ®²Ì¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¡Ë
¡¡À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¤Î5Ì¾¤ÎºÇ½ª¸õÊä¼Ô¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¹ç½É¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¡ÖFORVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¥À¥ó¥µー YUMEKI¤¬¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤Î¹ç½É¤Ç¤âÏ¢ÆüÈà¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´°àú¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡È¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í°Õ¼±¤òÌä¤¤Â³¤±¤ëYUMEKI¡£Ãæ¤Ç¤â50¸Ä°Ê¾å¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥»¥¤¥Þ¡Ê¼ã¾¾À¤¿¿¡Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«YUMEKI¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¡£3Æü´Ö¤Î¹ç½É¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¥»¥¤¥Þ¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ëー¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬º£Ç¯6·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥Ðー¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢ºÇ½ª¸õÊä¼Ô5Ì¾¤È¶¦¤ËÄ©¤ó¤À½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿YUMEKI¤Ï»×¤ï¤º¡¢¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ËÂô»³¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ7¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤ËHulu¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥·¥åー¥¤¥Á¡ÙÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢¡ØHulu´°Á´ÈÇ¡Ù¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£¥Ç¥Ó¥åーÌÜÁ°¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ª¥ó¡Ê´ßÇÈ»Ö²»¡Ë¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥´¡Ê¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¥Áー¥à¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¹ç½É¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤¬40Ê¬Ä¶¤¨¤Ç¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸·úÊªÆâ¤Ëµï¤¿À¾»³¡¢Á°ÅÄ¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ WATWING¤Î¸ÅÈ¨Î¼¡¢髙¶¶ñ¥¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£¥È¥ìー¥Êー¤ä»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°Ê³°¤Ç¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿7¿Í¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ WATWING¤¬Â£¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡ãºÇ½ª¸õÊä¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡õ¥³¥á¥ó¥È¡ä¢£º£°æ³¡Î¤¡Ê¤¤¤Þ¤¤¤«¤¤¤ê¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯2·î24Æü½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¥µ¥¦¥Ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢ÇÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ßÇÈ»Ö²»¡Ê¤¤·¤Ê¤ß¤·¤ª¤ó¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯10·î15Æü½Ð¿ÈÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§°ìÆüÃæ¸¤¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¿å±Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ó¥ó¥°ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¥¸¥§¥¤
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯2·î28Æü½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢¶Ú¥È¥ìÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¼ã¾¾À¤¿¿¡Ê¤ï¤«¤Þ¤Ä¤»¤¤¤Þ¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯12·î25Æü½Ð¿ÈÃÏ¡§´ôÉì¸©¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§¥µ¥¦¥Ê¡¢ÌîµåÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§Á´ÎÏ¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¾®ÎÓÂç¸ç¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¤À¤¤¤´¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯1·î21Æü½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¼ñÌ£¡¿ÆÃµ»¡§»¶Êâ¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥Æ¥Ë¥¹ÈÖÁÈ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¡§Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë