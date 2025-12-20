12·î20Æü¤Ï¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È³«¶È¤ÎÆü¡×¡¡ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÉ´²ßÅ¹¤¬ÃÂÀ¸
¡Ö12·î20Æü¡×¡£º£Æü¤Ï²¿¤ÎÆü¤Ç¤·¤ç¤¦¡©Åú¤¨¤Ï¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È³«¶È¤ÎÆü¡×¡ª1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯12·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¡Ø»°°æ¸âÉþÅ¹¡Ù¤¬¡Ø»°±Û¸âÉþÅ¹¡Ù¤È²þ¾Î¤·¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò1Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È·Á¼°¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¼êË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÏÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê
1904¡ÊÌÀ¼£37¡ËÇ¯12·î6Æü¤Ë¡¢¡Ø»°±Û¸âÉþÅ¹¡Ù¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢²¿¤Ç¤âÂ·¤¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉ´²ßÅ¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òµ¤·¤¿°§»¢¾õ¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¥¹¥È¥¢Àë¸À¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¸ÜµÒ¤Ë°¸¤Æ¤ÆÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¡ÖÉ´²ßÅ¹¡á¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¡Ê°Ê¸å¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»°±Û¸âÉþÅ¹¡Ù¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1928¡Ê¾¼ÏÂ3¡ËÇ¯6·î¤Ë¡Ö»°±Û¡×¤Ø¤È¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶äºÂ4ÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ë»°±Û¶äºÂÅ¹¡ÊphotoAC¡Ë
»°±Û¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¸âÉþÅ¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ï·ÊÞ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¹âÅç²°¡Ê1831Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤ä°ËÀªÃ°¡Ê1886Ç¯ÁÏ¶È¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1929Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ºåµÞÅÅÅ´¤¬Âçºå¡¦ÇßÅÄ±Ø¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ºåµÞÉ´²ßÅ¹¤¬¥ë¡¼¥Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÅÅ´·ÏÉ´²ßÅ¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµÞÉ´²ßÅ¹¡¢ºå¿ÀÉ´²ßÅ¹¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹¡¢¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤Î¼çÍ×±Ø¤ÈÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢ÅÅÅ´·Ï¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÃÊÌ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡£¡ÖÆüÍËÆü¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ØÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ëý¤Ç¤â¤¢¤ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢µ¢¤ê¤Ë¤Ï¾å³¬¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤¢¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¿©»ö¤ò¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤¬Íß¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ÏÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡ª
¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È»þÂå¤¬°Ü¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡×¡Ö¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉ´²ßÅ¹Î¥¤ì¡×¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ´²ßÅ¹¶¨²ñ¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡£
¤Þ¤¿¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥Õ¥í¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÂç¹¥¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿Í¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÇä¾å¤â²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤Á¤«¤é¤â¤³¤Ã¤Á¤«¤é¤â³°¹ñ¸ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ÎÇÈ¤Ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤¬¤É¤¦¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¼¤Ò¤È¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥ÈÂç¹¥¤À¤Âå¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û12·î20Æü¤Ï¡Ö¥Ç¥Ñ¡¼¥È³«¶È¤ÎÆü¡×¡¡ÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ê1Ëç¡Ë