²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤Ï12·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÌ¼¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤í»Ñ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¡×¡Ö¤ª·Î¸Å¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¥é¥¥éåºÎï¤Ê»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¤Ã¡×¡ÖÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤âÂç¤¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤ë¸å¤í»Ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¸å¤í»Ñ¤â¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ö¤â¤¦¤¹¤°¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö2¿Í¤È·Î¸Å¤Î¸å¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¹Ô¤Ã¤Æ¡¢åºÎï¤À¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ò½ª¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥É¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¤Ëµ±¤¯ÊÂÌÚÆ»¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Ä¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¡¦Îï²Ó¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤¬ÀÄ¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª»ÔÀî¤µ¤ó¤Ï11·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÄ«¡¡²ÈÂ²¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÎï²Ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
