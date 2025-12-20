¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡ÙÏÃÂê¤ÎYUMEKI¡¢TAGRIGHT¸õÊäÀ¸¤Ë´¶·ã¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¡×
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project¡¾AUDITION¡¾¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¡Ù¤Ç¸õÊäÀ¸¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿À¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤¹¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØTAGRIGHT¡¡ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°7¡§30¡ÁÁ°10¡§25¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢7¿Í¤Ç¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛYUMEKI¤â´¶·ã¡ª¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëTAGRIGHT
¡¡¡ØTAGRIGHT¡¡ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤¿ÃËÃ£¤ÎºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¡Ù¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤ËÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥á¥é¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£À¾»³¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢ÀÎ¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÌ´¤¬Äü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£Á°ÅÄ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤ËÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¤â²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÎý½¬¤òÂ³¤±¤ëËµ¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎAD¤ä¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬timelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·è¤á¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆ±¤¸5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢50¿Í°Ê¾å¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¡Êº£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¥¸¥§¥¤¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½ª¹ç½É¤Î»²²Ã¼Ô7¿Í¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ëÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖFORVER BLUE¡×¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢¡ØBOYS II PLANET¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¡¢ME:I¤äÄ¶ÆÃµÞ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¦¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YUMEKI¤¬¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤Î¹ç½É¤Ç¤âÏ¢ÆüÈà¤é¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´°àú¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë°Õ»×¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤ÇÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ë±ó¤¯¤Ë¤¤¤ë´ÑµÒ¤Ë¡È¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í°Õ¼±¤òÌä¤¤Â³¤±¤ëYUMEKI¡£Ãæ¤Ç¤â50¸Ä°Ê¾å¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥»¥¤¥Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«YUMEKI¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤ò¸«¤¤¤À¤»¤º¤Ë¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¡£3Æü´Ö¤Î¹ç½É¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¥»¥¤¥Þ¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù5¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤¬º£Ç¯6·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤·Â³¤±¡¢ºÇ½ª¸õÊä¼Ô5¿Í¤È¤È¤â¤ËÄ©¤ó¤À½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ëºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿YUMEKI¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£²Ì¤¿¤·¤Æ7¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÖFOREVER BLUE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Hulu¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢Hulu´°Á´ÈÇ¤òÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌÜÁ°¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥ª¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥À¥¤¥´¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¹ç½É¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò40Ê¬Ä¶¤¨¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸·úÊªÆâ¤Ëµï¤¿¡¢À¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Î»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¦WATWING¡ÊÆÉ¤ß¡§¥ï¥È¥¦¥£¥ó¡Ë¤Î¸ÅÈ¨Î¼¡¢¹â¶¶ñ¥¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÍÍ»Ò¤â¡£¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦WATWING¤¬Èà¤é¤ËÂ£¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡£
