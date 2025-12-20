Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÊ¤ËÌô¤ò°û¤Þ¤»¥ì¥¤¥×¡¢Æ°²è¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¡¡¥É¥¤¥Ä¤Î61ºÐÃË¤ËÍºáÉ¾·è
¡ÊCNN¡Ë¥É¥¤¥Ä¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï19Æü¡¢Ìô¤ò°û¤Þ¤»°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿ºÊ¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥×¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÆ°²è¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢61ºÐ¤ÎÃË¤ËÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ú¥ê¥³Èï¹ð¤ÎºÛÈ½¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Íºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï³Ø¹»ÍÑÌ³°÷¤Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦PÈï¹ð¡£¼«Âð¤ÇºÊ¤ËµÔÂÔ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¡¢ºÊ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¾å¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Èï¹ð¤Ï¥É¥¤¥ÄÀ¾Éô¥¢¡¼¥Ø¥ó¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¤Î¸øÈ½¤ò·Ð¤Æ¡¢19Æü¤Ë¶Øîþ8Ç¯È¾¤ÎÎÌ·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾åÁÊ²ÄÇ½¤Ê´ü´Ö¤Ï1½µ´Ö°ÊÆâ¡£
ºÛÈ½½ê¤ÏÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö34·ï¤ÎÅð»£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»äÀ¸³è¤ÎºÇ¤â¿ÆÌ©¤ÊÎÎ°è¤È¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤¿¡£¤¦¤Á4·ï¤Ç¤Ï¡¢²Ã½Å¥ì¥¤¥×¤È¿ÈÂÎ¤Ø¤Î´í¸±¤Ê½ý³²¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Èï¹ð¤Ï²Ã½ÅÀÅª¶¯Í×¤ÈÀÅªË½¹Ô¤Ç¤âÍºá¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½½ê¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡ÖÈï¹ð¤Ï¼«Âð¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Ò¤½¤«¤ËºÊ¤ËÄÃÀÅºÞ¤òÅêÍ¿¤·¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò»£±Æ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÂ¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï¹ð¤¬ºá¤òÌä¤ï¤ì¤¿´ü´Ö¤Ï15Ç¯¶á¤¯¤Ë¾å¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï2018Ç¯¡Á24Ç¯¤ÎÈÈ¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍºá¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£
Â¾¤Î°ìÉô¤Îºá¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµºá¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÉ¾·è¤Î1Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¥Ú¥ê¥³Èï¹ð¤¬10Ç¯¶á¤¯¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì¿ô½½¿Í¤òÊç¤ê¡¢Åö»þ¤ÎºÊ¥¸¥¼¥ë¤µ¤ó¤ò¥ì¥¤¥×¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²Ã½Å¥ì¥¤¥×¤ÇÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÂ¾¤Î49¿Í¤ÎÃË¤âÁ´°÷¡¢¥ì¥¤¥×¤äÀÅªË½¹Ô¤ÇÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ú¥ê¥³»ö·ï¤ÏÀ¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¤ä½÷ÀÊÎ»ë¤ò½ä¤êÊ¸²½Åª¤ÊºÆ¹Í¤òÂ¥¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ö·ï¡×
Èï³²¼Ô»Ù±çÃÄÂÎ¡Ö¥Ì¡¼¥¢¡¦¥ä¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡¦¥ä¡¼¡Ê¥¤¥¨¥¹¤À¤±¤¬¥¤¥¨¥¹¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥Ø¥ó¤Î»ö·ï¤Ï¤³¤Î¼ï¤Î»ö°Æ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¿³Íý¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ì¡¼¥¢¡¦¥ä¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡¦¥ä¡¼¡×¤ÎÃÄÂÎÌ¾¤Ï¡¢¥ì¥¤¥×¤ÎË¡ÅªÄêµÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏºòÇ¯¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤òµòÅÀ¤ËÄ´ººÊóÆ»¤ò¹Ô¤¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡¢Ìô¤ò°û¤Þ¤»¤¿ºÊ¤ò¥ì¥¤¥×¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¤µ¤ì¤ëÆ°²è¤ò14Ç¯´Ö¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Î¾Úµò¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÃË¤ÏÁÊÄÉ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ì¡¼¥¢¡¦¥ä¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡¦¥ä¡¼¡×¤Î³èÆ°²È¡¢¥¸¥ë¡¦£Ó¤µ¤ó¤Ï19Æü¤ÎÉ¾·èÁ°¤ËCNN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¢¡¼¥Ø¥ó¤Î»ö·ï¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎË¡À©ÅÙ¤Î¤É¤³¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ö·ï¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£CNN¤Ï¥¸¥ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î·ù¤¬¤é¤»¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áÀ«¤òÉú¤»¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï½¾Íè¡¢ÀÅªÆ±°Õ¤Ï¡Ö¥Î¡¼¤Ï¥Î¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÆ°²È¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¡¼¥Ø¥ó¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤ËÌô¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÅª¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¼¨Åª¤ÊÆ±°Õ¤ò¼¨¤¹Ç½ÎÏ¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ì¡¼¥¢¡¦¥ä¡¼¡¦¥Ï¥¤¥¹¥È¡¦¥ä¡¼¡×¤Ï¥ì¥¤¥×¤ÎÄêµÁ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¤Ï¥¤¥¨¥¹¡×¤Î´ð½à¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤è¤¦¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤ËÍ×ÀÁ¡£¸½¹ÔË¡¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤À¥ì¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎÀÅªË½¹Ô¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÄñ¹³¤¹¤ë½Å²Ù¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£