¡ÚÁõÄý»Õ¡¦À¾ÆâÁñ¥³¥é¥à¡ÛÇ¯Ëö¤Ø¸þ¤«¤¦ÉÔ°ÂÄê¤Êµ¤¸õ¤È2ºÐ¥À¡¼¥È²¦ÃÂÀ¸
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÏÂçÀã¤«¤È»×¤¨¤ÐÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·¸õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Æâ¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢Àã¤¬ÍÏ¤±¤¿¤¢¤È¤Ë´¨µ¤¤¬Æþ¤ë¤ÈÆ»Ï©¤¬¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±¿Å¾¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿À·Ð¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¶¥ÇÏ¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£½µ¤ÏÁ´ÆüËÜ2ºÐÍ¥½Ù¤ò¡¢ÌµÇÔ¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Þ¥ó¥µ¡¼¤¬À©¤·¡¢2ºÐ¥À¡¼¥È²¦¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎUAE¥À¡¼¥Ó¡¼¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ËÂ³¤¤¤Æ¹¥Ä´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ä«ÆüÇÕFS¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëÁõÄýÇÏ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÏJRA¤Ç³«¶È¤·¤Æº£Ç¯¤Ç39²óÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÇ¯½ÐÁöÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ´Ìç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢G1¤ËÃ´ÅöÇÏ¤¬5Æ¬¡¢6Æ¬½ÐÁö¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿º¢¤Ç¤â¡¢Ç¯Ëö¤Î2ºÐG1¤Ï½ÐÁöÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï¤Þ¤º¡¢½ÐÁö¤¹¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðËÆüµ¡Û»ÕÁö¤é¤·¤¯Ë»¤·¤¯Èô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ÃÙºé¤¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¥¤¥¹
¡¡º£½µ¤ÏÏ»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉS¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¥¤¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·ÃÙºé¤¤ÎÇÏ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤À¤¤¤Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£4ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÏ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥Æ¥ë¥®¥¦¥¹S¤Î¥Ï¥Ô¤Ï¡¢Äý¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Äý·Á½¤Àµ¤Ï´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦ºå¿À
5R¡¡¥Ú¥¤¥·¥ã¥·¥¹
¡¡¡¡¥ô¥§¥ë¥µ¥¤¥æ¥í¡¼¥º
7R¡¡¥¢¡¼¥¯¥É¡¼¥ë
9R¡¡¥½¥é¡¼¥í
¡¦Ãæµþ
4R¡¡¥Ù¥ë¥·¥å¥ô¥¡¥ë
6R¡¡¥´¥ë¥Ç¡¼¥ë¥¹¥«¡¼
¡ü12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦ºå¿À
3R¡¡¥ë¥¯¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£
5R¡¡¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¥ì¥¬¥·¡¼
8R¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥¤¥í¥¹
9R¡¡¥ê¥Í¥¢¥°¥í¡¼¥ê¥¢
10R¡¡¥Ï¥Ô
12R¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥ï¥¤¥¹
¡¦Ãæµþ
4R¡¡¥Þ¥¤¥Æ¥£¥¥ó¥°¥À¥à
6R¡¡¥¨¥¤¥·¥ó¥³¥¯¥¹¥ó
¡¡°Ê¾å¤¬¡¢ÁõÄý¤«¤é´¶¤¸¤¿¹¥´¶¿¨ÇÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡Íè½µ¤ÏÍÇÏµÇ°¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÁõÄý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£