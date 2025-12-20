»©·î¾ÞÇÏ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡Ä¼ï²´ÇÏÆþ¤ê
¡¡2023Ç¯¤Î»©·î¾Þ¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢12·î19ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»º»Î®·´Æü¹âÄ®¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï2020Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Êì¥¹¥¥¢¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ÇÏ¼ç¤ÏÍ¸Â²ñ¼Ò¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡£2ºÐ»þ¤Î2023Ç¯µþÀ®ÇÕ¡ÊG3¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Â³¤¯»©·î¾Þ¤Ç¤ÏÆ»°ÇÏ¾ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¹ë²÷¤ÊËöµÓ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡JRA¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï16Àï3¾¡¡¢³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï5²¯8166Ëü1000±ß¡ÊÉÕ²Ã¾Þ´Þ¤à¡Ë¡£À¤Âå¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø·ì¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Éã¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¾ù¤ê¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ÈËöµÓ¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢»º¶ð¤Î³èÌö¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£