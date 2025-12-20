µÆÀîÎç¤¬¡È»öÌ³½êÀèÇÚ¤Î92ºÐ½÷Í¥¡É¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¸ì¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÆÀîÎç¤µ¤ó¡Ê47ºÐ¡Ë¤¬¡¢¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÂè°ì¼¡»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¼ï¤Þ¤¯Î¹¿Í¡ÁîÒ¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Á¡Ù¤Ë¼ç±é¡£ÆüËÜ¼ò¤ò°¦¤¹¤ëÇÀ¿å¾Ê¤ÎÃÏ°èÄ´ºº´±¡¦¿ÀºêÍý·ÃÌò¤ò¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤ÇÇ®±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÆÀî¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢3»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÊ³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¡£50Âå¤òÁ°¤Ë»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µÆÀî¤µ¤ó¤Ë¸½ºß¤Î¶»Ãæ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡15Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â
¡½¡½º£²ó¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÆÀîÎç¡Ê°Ê²¼¡¢µÆÀî¡Ë¡§15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡ÖËÜÅö!?¡×¤È»×¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤·¤é¡©¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÏÃ¸Ï©Åç»º¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©¤òÂåÉ½Åª¤Ê»ºÃÏ¤È¤¹¤ë¼òÊÆ¡¦»³ÅÄ¶Ó¤¬Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂè°ì»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÆÀî¡§¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ë»Å»ö¤Ç¼òÂ¢¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÇùÁ³¤È¼òÂ¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æº£²ó¿¼¤¯·È¤ï¤ê¡¢¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾å¤ÃÌÌ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼«¿È¤âÆüËÜ¼ò¹¥¤¤À¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï°ìÀÚ°û¤Þ¤Ê¤¤¡×
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¤Î¿ÀºêÍý·Ã¤Ï¡¢Ìò¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼ò»º¶È¤Î¸½¾õ¤ò¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¥ª¥¿¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÆÀî¤µ¤ó¤âÆüËÜ¼ò¤¬¤ª¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¾å¤ÇÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÆÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Íý·Ã¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤ª¼ò¤Ï°ìÀÚ°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤º¢¤ÏËèÆü°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íý·Ã¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç®¿´¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Íý·Ã¤ä¼òÂ¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÆÀî¡§ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó±é¤¸¤ë½÷ÀÂ¢¿Í¤Î²ÆÈþ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ä»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ©»Ò¡Ê¶â»ÒÈ»Ìé¡Ë¤È¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¾£µ£¡Ë¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ë³ëÆ£¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò»º¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÂè°ì¼¡»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÆÀî¡§¤ª¤ä¤Ã¤µ¤ó¡Ê¤¿¤«¤ªÂë¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÏÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢´¶³Ð¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¿ÍÀ¸¤Î°ú¤ºÝ¤Î¸«¶Ë¤á¤ëÈþ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¸å·Ñ¼Ô¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤è¤¦¤è¤¦¤«¡¢Ã¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÇÏ·Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦°úÂà¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤Ã¤³¤¦À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë
¡¡µÆÀî¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢3»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÊ³Æ®Ãæ¤Ç¤¹¡£50Âå¤òÁ°¤Ë»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦µÆÀî¤µ¤ó¤Ë¸½ºß¤Î¶»Ãæ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²è½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
µÆÀîÎç¡Ê°Ê²¼¡¢µÆÀî¡Ë¡§15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡ÖËÜÅö!?¡×¤È»×¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤È¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤·¤é¡©¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ËÜºî¤ÏÃ¸Ï©Åç»º¤ÎÆüËÜ¼ò¤È¡¢Ê¼¸Ë¸©¤òÂåÉ½Åª¤Ê»ºÃÏ¤È¤¹¤ë¼òÊÆ¡¦»³ÅÄ¶Ó¤¬Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂè°ì»º¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÆÀî¡§¤ï¤¿¤·¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ë»Å»ö¤Ç¼òÂ¢¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÇùÁ³¤È¼òÂ¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æº£²ó¿¼¤¯·È¤ï¤ê¡¢¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¾å¤ÃÌÌ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤Ã¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼«¿È¤âÆüËÜ¼ò¹¥¤¤À¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï°ìÀÚ°û¤Þ¤Ê¤¤¡×
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤¿ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê´±Î½¤Î¿ÀºêÍý·Ã¤Ï¡¢Ìò¿Í¤È¤·¤ÆÆüËÜ¼ò»º¶È¤Î¸½¾õ¤ò¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¥ª¥¿¥¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÆÀî¤µ¤ó¤âÆüËÜ¼ò¤¬¤ª¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¾å¤ÇÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
µÆÀî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Íý·Ã¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¤ª¼ò¤Ï°ìÀÚ°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤Ï°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤º¢¤ÏËèÆü°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤È¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Íý·Ã¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ç®¿´¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Íý·Ã¤ä¼òÂ¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ñ¤ë¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÆÀî¡§ÆüËÜ¼òÂ¤¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¶¿å¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó±é¤¸¤ë½÷ÀÂ¢¿Í¤Î²ÆÈþ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ä»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¿Í¤Ï¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ©»Ò¡Ê¶â»ÒÈ»Ìé¡Ë¤È¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê¾£µ£¡Ë¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ë³ëÆ£¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¼ò»º¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÂè°ì¼¡»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÆÀî¡§¤ª¤ä¤Ã¤µ¤ó¡Ê¤¿¤«¤ªÂë¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤ÏÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢´¶³Ð¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¿ÍÀ¸¤Î°ú¤ºÝ¤Î¸«¶Ë¤á¤ëÈþ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ¸å·Ñ¼Ô¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤è¤¦¤è¤¦¤«¡¢Ã¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ëÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ÇÏ·Ç¯´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦°úÂà¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ´Ñ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤Ã¤³¤¦À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡¢ÁðÅ«¸÷»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë