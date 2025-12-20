¡È½÷¤ÎÉð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡ØTHE W¡Ù¤òÎ¥¤ìM-1¤Ç¾¡Éé¡£¥è¥Í¥À2000¤Ë¡Ö½é¤Î½÷À¥³¥ó¥ÓÍ¥¾¡¡×´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÍýÍ³
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2025¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£Æ±Âç²ñ¤ÏËèÇ¯¡Ö½÷À·Ý¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¡×¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸Î¤Ë¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥è¥Í¥À2000¡¢Í£°ì¤Î½÷À¥³¥ó¥Ó¤¬M-1·è¾¡¤Ø
¤³¤Î¡ØTHE W¡Ù¤ÎÎ¢¤Ç¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Î·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤¢¤ë½÷À¥³¥ó¥Ó¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ç¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¤ä¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤Î·è¾¡¾ïÏ¢ÁÈ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¥³¥ó¥Ó5ÁÈ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×9ÁÈ¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¤³¤³¤ËÇÔ¼ÔÉü³èÏÈ¤Î1ÁÈ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢·×10ÁÈ¤ÇÍ¥¾¡¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥è¥Í¥À2000¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î½÷À¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤â·ëÀ®¤ï¤º¤«3Ç¯ÌÜ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Í¥À2000¤Ï¥Ü¥±¤ÎÀ¿¤µ¤ó¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î°¦¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£Ì¡ºÍ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢ÆÍÈô¤ÊÀßÄê¤ä2¿Í¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¡£
ÀµÅýÇÉ¤Î¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É¾²Á¤Ï¹â¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï·à¾ì½Ð±é¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±ÈÖÁÈ¡ØÅ·ºÍ¤Æ¤ì¤Ó¤¯¤ó¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ë¤âÉÔÄê´ü¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿Íµ¤¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡È¥¤¥í¥â¥Î¡É¤«¤é¿¿¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤ØµÞÉâ¾å
M-1¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ê¤ÉÃË½÷¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¾Ð¤¤¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç½÷À¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¤Ï¤ª¤í¤«¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²÷µó¤È¤â¸À¤¨¡¢M-1¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2005Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÊÑ¥ÛÄ¹Ä´¡¢2007Ç¯¤È2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï½÷À¥³¥ó¥Ó¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥è¥Í¥À2000¤¬2022Ç¯¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½÷À¥³¥ó¥Ó¤¬M-1¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
ÏÃÂê¤Ë¤³¤½¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯Åö»þ¤Ï¥è¥Í¥À2000¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢M-1¤Ï¤¤¤ï¤Ð¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÊý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿´ñÈ´¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥Í¥¿¤ä2¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡Ö¥¤¥í¥â¥Î¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·º£²ó¤Î3Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ØTHE W¡Ù¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥è¥Í¥À2000¤ÎM-1¤Ï¡Ö½÷À·Ý¿Í¤Î¾Ð¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤ËÀÊÌ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½ÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤ò¡×¤È¤¤¤¦¡ØTHE W¡Ù¤ÇÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬Äó¼¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¤´Ö¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Î©Àî»Ö¤é¤¯¤âÀä»¿¡ª97ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿»Â¿·¥Í¥¿¤ÎÈëÌ©
ÆÃ¤Ë¥è¥Í¥À2000¤Ï¡¢¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¤Ë¤Ï2021Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØTHE W¡Ù¤Ø¤Î»²²Ã¤òÂ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤äM-1¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢º£Ç¯M-1¤Î·è¾¡¤ØºÆ¤Ó¿Ê½Ð¡£¤³¤Î·ÐÎò¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö½÷À·Ý¿Í¤À¤±¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï½Ð¤º¤ËÃËÀ·Ý¿Í¤Ëº®¤¶¤ê·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï³Ê¹¥¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖM-1¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î½Ð¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¿¤½¤Î¤â¤Î¤â¥è¥Í¥À2000¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½÷À·Ý¿Í¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îø°¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤äÍÆ»Ñ¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ñÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¯Îý¤é¤ì¤¿¹½À®¤Ç¡¢2¿Í¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿Í´ÖÀ¤¬½Ð¤ë¥è¥Í¥À2000¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Í¥¿¤Ð¤«¤ê¡£
