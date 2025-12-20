ÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÌµº¹ÊÌ½±·â ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡È»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤ÎÃË¡É
¡¡ÂæËÌ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤ÇÃË¤¬¿ÏÊª¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤ò½±¤¤ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¤ëÍÆµ¿¼Ô¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤â¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å5»þÈ¾¤´¤íÂæÏÑ¤ÎÂæËÌ±Ø¹½Æâ¤ÇÃË¤¬Ê£¿ô¤ÎÈ¯±ìÃÆ¤òÅê¤²¹þ¤ß¸½¾ì¤Ï·ã¤·¤¤±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÏÊª¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤òÌµº¹ÊÌ¤Ë½±·â¤·¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È3¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï»ØÌ¾¼êÇÛÃæ¤À¤Ã¤¿27ºÐ¤ÎÃË¤Ç¡¢º£Ç¯7·î¤«¤éÊ¼ÌòÆ¨¤ì¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë