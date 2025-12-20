HEAVEN Japanの春夏新作が始動♡心と体に寄り添う下着体験

年齢や体形の変化とともに、下着選びに迷うことはありませんか。HEAVEN Japanは、一人ひとりの心と体に寄り添う「適正下着®」を通して、女性が自分らしいキレイを諦めなくていい未来を目指しています。2026年春夏コレクションでは、安心感に包まれるような着け心地と、気分が高まるカラーを提案。12月4日(木)からは新作展示とカタログ配布も始まり、実際に体感できる機会が広がります♡

春夏コレクションの世界観

2026年春夏は「Hug Future」をコンセプトに、抱きしめられるような安心感と、さりげない変化を楽しめるシーズン。

試着体感サロンやポップアップショップでは、新作展示とカタログ配布を実施します。有楽町マルイをはじめ、各地でHEAVEN Japanならではのフィット感やシルエットを直接確かめられるのが魅力です。

カタログは公式オンラインショップから無料請求も可能で、オリジナルメジャー付き。自宅でも正しい採寸ができます。

ショーメのホリデーに出会う♡胸元で輝くタリスマンペンダント

新作ブラの豊富な選択肢

新作として、スポーツブラ、ストラップレスブラ、ノンワイヤーブラの3商品が登場します。スポーツブラとストラップレスブラは、グラマーバストにも対応するK90までの42サイズ展開。

ノンワイヤーブラは、補整下着が初めての方や産後のママにもやさしいフィット感が特長です。体型やライフステージ、理想のシルエットに合わせて選べるのもHEAVEN Japanならでは。

ビスチェリーナの新提案

大人気「ビスチェリーナ」から、洋服に響きにくいノンレースタイプが2月に販売開始します。セミロング丈でバスト下のお肉までカップに収め、4枚剥ぎカップがバストに沿いやすい設計。

デコルテがふっくら整うため、薄着になる春夏シーズンにも活躍します。理想のラインを目指したい方に心強い一枚です♪

下着で前向きな毎日へ

HEAVEN Japanの下着は、悩みを隠すためではなく、自分の体を好きになるための存在。適正下着®を身に着けることで、シルエットだけでなく気持ちまで前向きに変わる体験が待っています。

春夏新作コレクションは、安心感とワクワクを同時に届けてくれるラインナップ。試着やカタログを通して、自分にぴったりの一枚と出会ってみてください♡