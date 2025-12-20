Æü¶ä Íø¾å¤²·ÑÂ³»ÑÀª¤â¡Ä±ß°Â¿Ê¤à
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò30Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¢ÅÄÁíºÛ¤ÏÀ¯ºö°Ñ°÷¤«¤éÂ¸µ¤Î±ß°Â·¹¸þ¤¬¹ñÆâ²Á³Ê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿¢ÅÄÁíºÛ¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍø¾å¤²¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤¬¸«ÄÌ¤·ÄÌ¤ê¾å¾º¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÍø¾å¤²¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ïº£¸å¤Î·ÐºÑ¤äÊª²Á¾ðÀª¼¡Âè¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼¡¤ÎÍø¾å¤²¤Ë¿µ½Å¤È¤Î¼õ¤±»ß¤á¤¬¹¤¬¤ê¡¢1¥É¥ë¡á157±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë