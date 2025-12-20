É¹Àî¤¤è¤·¡¡¡ÖÎÞ¤¬¼«Á³¤È°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¹ÈÇò²Î¾§³Ú¶Ê¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î°¦»¸»¸¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç²Î¾§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤Ë¹ÈÇò¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¶Ê¤¬¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö°¦»¸»¸¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢É¹Àî¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö2025Ç¯NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÇÆ´¤ì¤ÎÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î°¦»¸»¸¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î²Î¤ä¥È¡¼¥¯¤ÎVTR¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë±´¤ï¤ì²Î¤ËÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê1¿Í¤Î½÷À¤Ç¤¢¤ê¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÎÞ¤¬¼«Á³¤È°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤â³§¤µ¤Þ¤ÎÇ®¤¤Ç®¤¤±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡ª¿´¤«¤é¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°¦»¸»¸¤Ï°ÊÁ°¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊÂç¹¥¤¤Ê²Î¤Ç¤¹¡ª½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ì¥³¡¼¥É¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤«±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Æ¸æÎé¤ò¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£