¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿ÀÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤ËÃæ±ûÂç³Ø¤ËÊÔÆþ¤·¡¢ºÆ¤Ó¤ÎÂç³ØÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¿ÀÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËèÆü²Î¤¨¤ë»ö¤Ë´¶¼Õ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ²ñ¡¦¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤Á´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Öº£²ó¡¢Î¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î±×¡¹¤Î¤´È¯Å¸¡¢¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ°²èÆâ¤Ç¼¡¡¹¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ä¡¢¥ª¥Õ¤Ë¸¤¤Èµº¤ì¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤¬À¸¤À¸¤¤È³èÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢1967Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£µþÅÔ²ÚÄº½÷»Ò³Ø±à²»³Ú²ÊÂ´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢1990Ç¯¤ËÉðÂ¢Ìî²»³ÚÂç³Ø²»³Ú³ØÉô´ï³Ú²ÊÍ¸°³Ú´ïÀì½¤¥Ô¥¢¥Î²Ê¤òÂ´¶È¡£²»ÂçÂ´¤Î²Î¾§ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¤ÇÍÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢1995Ç¯¤Ë¤Ï¶È³¦½é¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥Ø¥¢¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡ØÀ»»Ò¡Ù¡ÊºùÅí½ñË¼¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢Ìó7ËüÉô¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ÀÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯2·î¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖºòÇ¯¤Î10·î¤«¤éÌó40Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡Âç³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÆþ³Ø¤Ê¤Î¤Ç»ä¤Î60ºÐ¡Êº£Ç¯58ºÐ¡Ë´ÔÎñ°Ì¤ËÂ´¶È½ÐÍè¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãæ±ûÂç³Ø¤ËÊÔÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÆþ³Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï1990Ç¯Ê¿À®2Ç¯¤Ë4Ç¯À¸Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¤³¤¦¸À¤¦ÂçÂ´¤ÎÊý¤Ï¤½¤ÎÂ´¶È¤·¤¿Âç³Ø¤ÎÂ´¶È¾ÚÌÀ½ñÀ®ÀÓ¾ÚÌÀ½ñ¤òÆþ³Ø¼êÂ³¤¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È3Ç¯À¸¤«¤é¤ÎÊÔÆþÆþ³Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£