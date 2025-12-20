ÆüËÜ¤ËÌµ¤¤¡Ö¥È¥è¥¿¼Ö¡×¡ÈÍ¢Æþ¡É¤¬·èÄê¡ª Æ³ÆþÍ½Äê¤Î¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ!? ¥¢¥á¥ê¥«¡Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥¹¥´¤¤¤È¤³¤í¤È¤Ï
ÊÆ¹ñ¤ÇÇä¤ìÂ³¤±¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤È¤Ï
¡¡¥»¥À¥óÉÔ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æµ×¤·¤¤¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥à¥ê¡×¤¬¡¢ÊÆ¹ñ»º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó2026Ç¯¤Ë¤â¹ñÆâÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤Ë¥È¥è¥¿¤«¤éÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¥»¥À¥óÉôÌç¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤Ä¤Å¤±¡¢2024Ç¯¤âÁ°Ç¯Èæ¤ÇÌó6.6¡ó¤âÈÎÇä¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥à¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬À¸»º¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÍ¢Æþ¤òË¾¤àÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÍèÆü¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÊÆ¹ñÀ¸»º¼ÖÆ³Æþ¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥«¥à¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï2023Ç¯Ëö¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤âÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï11À¤ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥«¥à¥ê¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤Û¤«¥¿¥¤¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤Î¿··¿¥«¥à¥ê¤Ï¡¢Á´Ä¹4915mm¡ßÁ´Éý1840mm¡ßÁ´¹â1445mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2825mm¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ò¤â¤Á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏÁ´¼Ö¤Ë2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÂè5À¤Âå¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Ë²Ã¤¨AWD¤âÀßÄê¤µ¤ì¡¢Ç³Èñ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç51MPG¡ÊEPAÁí¹ç¡¢Ìó21.7km¡¿L¡Ë¤ÈÂçÊÁ¥Ü¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ¤ÇÌó225ÇÏÎÏ¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤ÏÌó163lb-ft¡ÊÌó221Nm¡Ë¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤¢¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥À¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ðËÜÀÇ½¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËá¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥È¼°¡¢¥ê¥¢¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¯¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢Áà½Ä°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¡£¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¶õ´Ö¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë²÷Å¬À¤â¿½¤·Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï2Ëü8700¥É¥ë¡ÊÌó447Ëü±ß¡Ë¤«¤é3Ëü4900¥É¥ë¡ÊÌó544Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡Ê2022Ç¯»þÅÀ¡Ë¤Î¥«¥à¥ê¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢349Ëü5000±ß¤«¤é468Ëü2000±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÀ¸»º¤ÎÍ¢Æþ¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³ÊÀßÄê¤â¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¤¢¤ê¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¿··¿¥«¥à¥êºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥×¥ê¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÙ¿È¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤È¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¡£ÇØ¤ÎÄã¤¤¥»¥À¥ó¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¯¡¢°Ò°µ´¶¤Ë´ó¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î®¹Ô¤òÅª³Î¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥»¥À¥ó¤é¤·¤¤Í¾Íµ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥é¡¼¥¸¥»¥À¥ó¤Î¼¼Æâ¤Î¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿¥â¥À¥ó¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯ÅëºÜ¡£Àè¿ÊÀ¤È²÷Å¬À¤ÎÎ¾Î©¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥È¥è¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡4.9mµé¤ÎÂç·¿¥»¥À¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥»¥À¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¼Ö¤À¤È¥Û¥ó¥À¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖES¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¿··¿¥«¥à¥ê¤Ë¤Ï¡¢Í¢Æþ¼ÖÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®ÄÌÂæ¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢½êÍ¤¹¤ëËþÂ´¶¤â¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÊÆ¹ñ»ÅÍÍ¤Î¥«¥à¥ê¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤äÁõÈ÷¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¹â¤¤¶¥ÁèÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥»¥À¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥«¥à¥ê¤¬Í¢Æþ¹½ÁÛ¤ÎÉ®Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ë¡µ¬ÂÐ±þ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¥È¥è¥¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎË¡µ¬Ç§¾Ú¤Ë¤«¤«¤ë¹©¿ô¡×¤È¡Ö¤É¤ì¤À¤±¤Î¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«¡×¤¬È½ÃÇ¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥À¥óÉÔ¿Íµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¹ñÆâÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤¿¥«¥à¥ê¤¬¼ÂºÝ¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢ÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤À¤ÈÉ®¼Ô¡Ê¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È µÈÀî¸°ì¡Ë¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÇ§¾Ú¥×¥í¥»¥¹¤Î¹çÍý²½¡×¤¬¼Â¸½¤·¡¢Æ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¸í»»¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥à¥ê¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÍÑÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ñ¤òÌ£¤ï¤¦¥»¥À¥ó¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÄó¼¨¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥»¥À¥ó¡×¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç²þ¤á¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£