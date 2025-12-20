Åì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¡ÖÆüËÜ°ìÌÜ»Ø¤¹¡×¡¡Á´¹ñ¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¡¢12·î23Æü³«Ëë
¡¡23Æü¤«¤éÅìµþ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ËÊ¡²¬¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ëÅì³¤ÂçÊ¡²¬¹â¡Ê½¡Áü»Ô¡Ë½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬15Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢ÉþÉôÀ¿ÂÀÏºÃÎ»ö¤Ë·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¹â¤Ï11·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¼ç¾¤ÎÅì¸ý¹È°¦¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÉþÉôÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¸©Ì±°ìÆ±¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤·¤¿¡£
¡¡É½·É¸å¡¢Åì¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ½Áª¡Ê¤Î¸©Âç²ñ¡Ë¤Ï2°ÌÄÌ²á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÊÌîÂ¼Í´õ¡Ë
