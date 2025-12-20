¡Ö¤À¤«¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è!¡×¡ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¡É¤¢¤Î¡¢ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬16Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£Íè½µ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
Íè½µ23Æü¿¼Ìë(24Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö´°Á´´¶³Ð¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¨? ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ? ¥Þ¥¸¤«¤è¡¢¤ª¤¤!¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤è! ¤ª¤«¤·¤¤! ¤³¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤!¡×¤ÈÀä¶«¡£¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡£¤³¤Á¤È¤é¡¢Ï¿²»¤Ë¤¹¤ë¤è¤Í? ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤À¤í¡×¡ÖËÍ²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤Í? Ï¿²»¤Ë¤¹¤ë¤è¤Í? ¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë°ìÅÙ¤â¡¢¡ÈÏ¿²»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤µ¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£6·î¤´¤í¤«¤é¥Ä¥ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡È°¦¡É¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£ºòÇ¯¤Î24Æü¿¼Ìë(25Æü)¤âÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬ÌµÍý¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡ÖËÍ¤Ï¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¡£¼¡¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÀäÂÐ¥é¥¸¥ª¤ä¤á¤è¤¦¤Í? ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿?¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤è! ¤ä¤ê¤ã¤¢¤¤¤¤¤ó¤À¤í!¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤¢¤Î¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤¬ËÍ¤ËÍ¿¤¨¤¿»ÈÌ¿¡£¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤ÏÁ´°÷¤ò¥ß¥ó¥Á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥²¥¹¥È¤Î·§¸µ¤È°æ¸ý¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê? ¥×¥ì¥¼¥ó¥È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£°ì»þ¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö·ù¤Ç¤¹¡£²È¤¬¤¤¤¤¡£²È¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Íè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
