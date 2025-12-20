Ãª¶¶¹°»ê¡¢¡Ö½é¥·¥ó¥°¥ë¡×¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤Ë¾¡Íø¡Ä£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¦¥§¡¼¥Ö¡×Í½¹ð¡Ö¤³¤ì¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¡×¡Ä£±£²¡¦£±£¹¹âºêÁ´À®ÀÓ
¢¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢·²ÇÏ¡¦£Ç¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¡¦Å¸¼¨¥Û¡¼¥ë£Ã¡Ë´Ñ½°£±£²£¹£±¿Í¡Ê»¥»ß¤á¡Ë
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¹Æü¡¢·²ÇÏ¡¦¹âºê»Ô¤Î£Ç¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¡¦Å¸¼¨£Ã¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö£Ò£ï£á£ä¡¡£ô£ï¡¡£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ä£Ï£Í£Å¡×¤Î³«ËëÀï¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î£Á£Å£×¤Î¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤È¤Î¡Ö°úÂà»î¹ç¡×¤Þ¤Ç»Ä¤ê£´»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãª¶¶¹°»ê¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖÃª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¡Á·Ñ¡Ê¤Ä¤Ê¤°¡Ë¡×¤Ç¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏºÇ¸å¤Ï¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¼°¤Î¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤Þ¤Ç·«¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥É¥á¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ÇÃª¶¶¤¬£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ò¥í¥à¤È°®¼ê¤·ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Ãª¶¶¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡ÖËÍ¤â¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È£³»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢£±»î¹ç£±»î¹çÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¡¢º£Æü¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬º£Æü¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¥¡¢¥¦¥¥¡¢¼ä¤·¤¤¡£¼ä¤·¤¤¤è¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¨¥¢¥®¥¿¡¼¤ò£³ÅÙÈäÏª¤·¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¡¢Ä¶Ëþ°÷¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÍ¤¬³ØÀ¸¤Î»þ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥°¡¼¥Ã¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¡¢¥É¡¼¥à¤ò²¿¼þ¤â¤·¤Æ¥¦¥ï¡¼¥Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡¡¹âºê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤Ã¤Á¤«¤é¥¦¥©¡¼¥Ã¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡¢Ä¶Ëþ°÷»¥»ß¤á¤Î´Ñ½°¤¬¥¦¥§¡¼¥Ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸÷·Ê¤ËÃª¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¡ª¡¡¤³¤ì¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¥É¡¼¥à¤Ç¡£¤Í¤§¡ª¡¡¤Í¤§¡ª¡¡¤ä¤í¤¦¡¢¤Ê¤¡¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¡¢Á´Áª¼êÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ËÁ°¶¶¤Î³§¤µ¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¹âºê¤òÁ°¶¶¤È´Ö°ã¤¨¡ÖËÍ¤¬¤Í¡¢ËÜµ¤¤Ç´Ö°ã¤¨¤ë¤È»×¤¦¡©¡¡¤ï¤¶¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅÚ²¼ºÂ¤·¡ÖËÜÅö¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢ºÇ¸å¤Ë¹âºê¤Î³§¤µ¡¼¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÃª¶¶¤Ï¥Ò¥í¥à¤Ø¡ÖËÍ¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¿·ÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ë¤Í¡¢ÆþÌç¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤ï¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Èà¼«¿È¤Î¡¢ÅØÎÏ¤È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤Þ¤Ç¤¤Æ¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤Ë²¶¤Ï¡¢¤Í¡¢¼ã¤¤º¢¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¥Ö¥í¥°¤È¤«¤Í¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¡¼¥à¤Ë¥¦¥¨¡¼¥Ö¤òµ¯¤³¤¹°ÕÍß¤Ë¡ÖÂè£°¡Ê»î¹ç¡Ë¤«¤é¤Í¡¢ºÇ½é¤«¤é£Í£Á£Ø¤Ç¡£¤Í¡£²áµîºÇ¹â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥É¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ËÍ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ï¤¤¡£ÌµÍý¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È£³¤Ä¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡£±£²¡¦£±£¹¹âºêÂç²ñÁ´À®ÀÓ
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¼¥¤¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¡¢ÅÄ¸ýÎ´Í´¡¢¡»¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ê£·Ê¬£´£°ÉÃ¡¡¥Á¥¥ó¥¦¥£¥ó¥°¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¡Ë°ÂÅÄÍ¥¸×¡ü¡¢ËÜ´ÖÊþ¹¸¡¢¿¿ÊÉÅáµÁ
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¾¾ËÜÃ£ºÈ¡¢¡»¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡¢¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£¸Ê¬£²£¶ÉÃ¡¡µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë²ÅÆ£¾¢ÇÏ¡ü¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡¢£Ù£Ï£È¡¢ÌðÌîÄÌ
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¡£²£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¹â¶¶ÍµÆóÏº¡¢£Ó£È£Ï¡¢¡»£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ê£¸Ê¬£µ£¸ÉÃ¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á£Î£ï¡¥£³£²¡ËÂ¼Åç¹îºÈ¡ü¡¢£Ë£Õ£Õ£Ë£Á£É¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¶â´ÝµÁ¿®¡¢¡»£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¡¢À®ÅÄÏ¡¡¢¡È¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡É£Å£Ö£É£Ì¡Ê£¸Ê¬£µ£²ÉÃ¡¡È¿Â§¡Ë¾®ÅçÁï¡ü¡¢¥¿¥¤¥Á¡¢¾åÂ¼Í¥Ìé¡¢³¤ÌîæÆÂÀ
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
³°Æ»¡¢¡»ÂëÌÚ¿®¸ç¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£±£±Ê¬£°£¶ÉÃ¡¡È¿Â§¡Ë¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ä¥ó¥°¡ü¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¢¡»¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£±£±Ê¬£³£°ÉÃ¡¡¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¢ÂÎ¸Ç¤á¡Ë±Ê°æÂçµ®¡ü¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡¢£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¡Ãª¶¶¹°»ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥í¡¼¥É¡Á·Ñ¡Ê¤Ä¤Ê¤°¡Ë£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¡»Ãª¶¶¹°»ê¡Ê£±£´Ê¬£²£µÉÃ¡¡¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¢ÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¡Ë¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡ü