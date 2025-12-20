¹â¹»¥Ð¥¹¥±¶¯¹ë¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò½±¤Ã¤¿Âç²ø²æ¡£¶Ã°Û¤Î²óÉü¡ÄÉüµ¢Àï¤Ç¤ÎÍ¦»Ñ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥Á¤é¤Î¾®¾¾¤À¤¾¡×
12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±ÆüËÜ°ì·èÄêÀïŽ¢SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025Ž£¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ⾼Åù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª⼿¸¢⼤²ñ¡Ë¡£
½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×Í¥¾¡¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¡¢²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢ÁÏÉô3Ç¯ÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤Ï4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿´ôÉì½÷»Ò¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤À¡£
¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×34²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î¶¯¹ë¡¢´ôÉì½÷»Ò¡£¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¡¢¾®¾¾Èþ±©Áª¼ê¡Ê3Ç¯À¸¡Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤Çº£Âç²ñ¤ËÎ×¤à¡£
¢¡Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¡¢ÀäË¾¡×
ºòÇ¯¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¤òÃ´¤¦¤â¡¢¥Ù¥¹¥È8¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤À¾®¾¾Áª¼ê¡£
Àã¿«¤òÀÀ¤¦º£Ç¯¡¢Èà½÷¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤Êº¤Æñ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï6·î¤Î¤³¤È¡£Åì³¤Âç²ñ·è¾¡¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¡£¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤ÇÀÚ¤ê¤³¤ó¤À¤È¤³¤íÁê¼êÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·¡¢º¸¤Ò¤¶¤òÉé½ý¡£¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢º¸Â¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¡£Áª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹Âç²ø²æ¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°å»Õ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¤Æ¡ÊÁ´¼£¡Ë8¥«·î¡¢Ä¹¤¯¤Æ1Ç¯¤°¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¾®¾¾¡§¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ï¡¢ÀäË¾¡£¡ÊÉé½ý¤·¤¿¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤³¤ì¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀÚ¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢ÄË¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäË¾¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ°ì¤ò³Í¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£½Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¾®¾¾Áª¼ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃæÎÓËÓ³¨Áª¼ê¡Ê3Ç¯À¸¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Á°¡¢1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¾®¾¾Áª¼ê¤ÈÆ±¤¸º¸¤Ò¤¶¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÎÓÁª¼ê¡£
ÃæÎÓ¡§¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡Ê¥«¥Ã¥×¡Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¼«Ê¬¤âÆ±¤¸²ø²æ¤ò¤·¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ËÆ°¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÎÓÁª¼ê¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¡Ä¡£
¾®¾¾¡§¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÇº¤à¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡Ù¤È¡¢Æ±¤¸²ø²æ¤ò¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢ÀìÌçÅª¤È¤¤¤¦¤«¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡£¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¡¢·üÌ¿¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã°ÛÅª¤Ê²óÉü¤ò¤ß¤»¡¢´ôÉì½÷»Ò¡¦°Â¹¾ËþÉ×´ÆÆÄ¤â¡ÖÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤ª¤è¤½2¥«·î¤Ç¤ÎÉüµ¢¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
°Â¹¾´ÆÆÄ¡§¡Ö¶¯¤¤¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ä¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾®¾¾¤ò¸«¤Æ¤Æ»ä¼«¿È¤¬ºÆÅÙ³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¾¾¡§¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎý½¬¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¡£ºòÆü¤Þ¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Êâ¤±¤ë¤³¤È¤¹¤é¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤¿¤ê¡£Áá¤¯Éüµ¢¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¡Ê²óÉü¤Î¡Ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡Éüµ¢Àï¤ÇÂç³èÌö¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥Á¤é¤Î¾®¾¾¤À¤¾¡×
º£Ç¯9·î¤ÎU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡¢¶¯¹ë¡¦Àº²Ú½÷»Ò¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë¤È¤Î°ìÀï¡£Âè1¥¯¥©¡¼¥¿¡¼³«»Ï5Ê¬¡¢ÇØÈÖ¹æ6¾®¾¾Áª¼ê¤ÏºÆ¤Ó¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î18ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
ÃæÎÓÁª¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¾®¾¾Áª¼ê¤Î³èÌö¤ò¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¦¥Á¤é¤Î¾®¾¾¤À¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·Þ¤¨¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡£¾®¾¾Áª¼ê¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®¾¾¡§¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤Æ¡¢¡ÈÁ°½½»ú¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥Ï¡¼¥É¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤âÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×