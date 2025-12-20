Ä¾µïÍ³ÈþÎ¤ ¡ß À¶ÁÝ·Ý¿Í¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô¡Ø¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å2026¡ÙÂÐÃÌ¡¡±¿µ¤¤ò¾å¤²¤ëÁÝ½ü¤È²È¤ÎÀ°¤¨Êý¤È¤Ï¡©
¡¡20Ç¯°Ê¾å¡¢Åìµþ23¶è¤Î¥´¥ßÀ¶ÁÝ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í·ó¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¡¦¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÂìÂô»á¡¢¤½¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Î¸¦µæ¤ÇÆÈ¼«¤Î¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å¤ò³ÎÎ©¤·¤¿Ä¾µïÍ³ÈþÎ¤»á¡£2¿Í¤Î½éÂÐÃÌ¤Ç¤ÏËèÇ¯´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶åÀ±ÊÌ¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å2026¡Ù¡ÊÂçÏÂ½ñË¼¡Ë¤ò´ð¤Ë¡¢À¶ÁÝ¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ÈÉ÷¿å¤Î´Ø·¸¡¢¥´¥ß¤ä½»¤Þ¤¤¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¡Èµ¤¤ÎÍð¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£Êë¤é¤·¤È±¿¤ò¤É¤¦À°¤¨¤ë¤«¡£É÷¿å¤ÈÀ¶ÁÝ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ë¡£
――ÂìÂô¤µ¤ó¤ÏÀ¶ÁÝ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ä³¹¤Îµ¤ÇÛ¤ËÆü¡¹¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾µï¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¾µï¡§¥´¥ß¤ÎÀ¶ÁÝ¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¤¬¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬ÆÁ¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢É÷¿åÅª¤Ë¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¡£À¶ÁÝ¶È¤òÄÌ¤¸¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢±¿µ¤¤ÎÃù¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÂô¡§¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¥´¥ßÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¼Î¤ÆÊý¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¯¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅÜ¤é¤º¡¢ÆÀ¤ò¤·¤¿¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊÒÉÕ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¾µï¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤âÉáÃÊ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï»ä¼«¿È¤¬¤·¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤·¤¿Ê¬¤À¤±¹¬±¿¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÂìÂô¡§ËÍ¤â¥È¥¤¥ì¤Ï¥¥ì¥¤¤ËÊÝ¤Ä¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Óー¥È¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤È»Õ¾¢¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢º£¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éËÍ¤â¡Ä¤È¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É÷¿åÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¾µï¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÁÝ½üÃæ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¶â±¿¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤Ê¬¤Ç¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂìÂô¡§¥È¥¤¥ì°Ê³°¤À¤È¡¢ËÍ¤Ï¸¼´Ø¤ò¾ï¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤Ï²È¤ÎÆâÂ¦¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥¢¤Î³°Â¦¤ä¥É¥¢¥Î¥Ö¤Þ¤Ç¿¡¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Æ¡£
Ä¾µï¡§¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÎ¹´Û¤ÏÉ¬¤ºÆþ¸ý¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤µ¤¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¸¼´Ø¤Ï¿Í´Ö¤Ç¸À¤¦¤È¡¢´é¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¿Í¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤Î¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ã¯¤â´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¾Ð´é¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿Í¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸¼´Ø¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÂìÂô¡§¼ÒÆâÀ¶ÁÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼Á¤Ï¸¼´Ø¤È¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――Â¿¤¯¤ÎÁÝ½ü¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¿ÂìÂô¤µ¤ó¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÂìÂô¡§Åìµþ23¶è¤Ç¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤Î¥´¥ß²ó¼ý¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¬ÊÌ¤ò¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ã¤Æ¤À¤¤¤¿¤¤6Ç¯°ÊÆâ¤ËÄÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥´¥ßÊ¬ÊÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¡áÄÙ¤ì¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤Ï°¦¼ÒÀº¿À¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·Ð±Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ä¾µï¡§Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É÷¿å´ÕÄê¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
――Ä¾µï¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖÁÝ½ü¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¸úÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¾µï¡§ÁÝ½ü¤È¤Ï¡ÖÆÁ¤òÀÑ¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¡Öã´¡×¤È¤·¤Æ¤ª»û¤ÇÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿È¤òÀ¶¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë²È¤ò¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ¶¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤«¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢°Å¼¨¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂìÂô¡§ËÍ¤Ï¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤È¤¤«¤é¡¢°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¥´¥ß¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬Â¿¤¯½»¤àÃÏ°è¤Î¥´¥ßÎÌ¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÃÏ°è¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤é¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤ä¥´¥ß¤¬½Ð¤Ê¤¤Çã¤¤Êª¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤âÊÑ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾µï¡§¡Ö¶â»ý¤Á·ö²Þ¤»¤º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ë¤È²È¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·º£¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÀè¤Ë¼«Ê¬¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ï»Çò¶âÀ±¡¦ÂìÂô¤µ¤ó¤Î2026Ç¯¤Ï¡È½¼ÅÅ´ü¡É¡¡¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å¤¬¼¨¤¹Æ°¤Êý
――¡Ø¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å2026¡Ù¤Ç¤Ï¶åÀ±ÊÌ¤Ë¾Ü¤·¤¯±¿µ¤¤ò²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂìÂô¤µ¤ó¤ÏÏ»Çò¶âÀ±¤È¤Î¤³¤È¡£ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê±¿µ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¾µï¡§Ï»Çò¶âÀ±¤Î¿Í¤Ï¡¢ÆÈÎ©ÆÈÊâ¤Ç¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ÒÄ¹À±¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÆ¯¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¤´Ö¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤âÏ»Çò¶âÀ±¤Ç¤¹¤è¡£
ÂìÂô¡§¤ª¤ª¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¤Ê¡£
Ä¾µï¡§»ä¤Î¡Ö¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å¡×¤Ï¶åÀ±³Ø¤ÈÅ·Ãæ»¦¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀê½Ñ¤Ç¤¹¡£1976Ç¯9·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂìÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢Øü°çÅ·Ãæ»¦¡£Å·Ãæ»¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢12Ç¯¤Î¤¦¤Á2Ç¯´Ö¡¢12¥ö·î¤Î¤¦¤Á2¥ö·î´Ö¡¢12Æü¤Î¤¦¤Á2Æü´Ö¡¢É¬¤º½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂìÂô¤µ¤ó¤ÏËèÇ¯¡¢10·î¤È11·î¤¬Å·Ãæ»¦¤Î·î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂìÂô¡§Å·Ãæ»¦¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¾µï¡§¼«Ê¬¤Î±¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼«±¿¡×¤È¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¡Öµ¤±¿¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·Ãæ»¦¤Î´Ö¤Ïµ¤±¿¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÏ»Çò¶âÀ±¤¬Äº¾å¤Ë¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï°ìµÙ¤ß¤·¤Æ½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¥±¥¢¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËÁö¤ê½Ð¤¹½àÈ÷´ü´Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂìÂô¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£²¼¤êºä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤âÄº¾å¤ÇµÙ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¾µï¡§¤Ï¤¤¡£120Ç¯¤Ë20Ç¯¤¢¤ë¡ÖÂç±¿Å·Ãæ»¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤Ç¤¤¤¦¤È28ºÐ¤«¤é47ºÐ¤Î´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤âÇÈÍðËü¾æ¤Î20Ç¯´Ö¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂìÂô¡§¤Á¤ç¤¦¤É·Ý¿ÍÀ¸³è¤È½Å¤Ê¤ë20Ç¯¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¾µï¡§Âç±¿Å·Ãæ»¦¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤«¤º¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÂìÂô¤µ¤ó¤Ïº£49ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤¬2Ç¯Á°¤Ë½ªÎ»¤·¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤·¤Ã¤«¤ê½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¿Íµ¤±¿¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÂìÂô¡§¼Â¤Ïº£¡¢³¤³°¥´¥ß¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£»Ï¤á¤ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¾µï¡§ÍèÇ¯¤Ï²¼ÃÏ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ2027Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£52ºÐ¤È53ºÐ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
ÂìÂô¡§¤Ê¤ó¤È¡ª¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¡È¥´¥ß(53)¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¡53ºÐ¤Ç¥´¥ß¤ÎÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡ª2026Ç¯¤Ï¡È¿å¤ÎÇ¯¡É¡¡½ÀÆðÀ¤Î»þÂå¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©
――¥æ¥ß¥êーÉ÷¿åÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢2026Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¾µï¡§2026Ç¯¤Ï°ìÇò¿åÀ±¤ÎÇ¯¡¢¿å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤Ï½ÀÆð¤ËÊÑ²½¤··Á¤òÊÑ¤¨¤ë¾ÝÄ§¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ëÇ¯¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¸Ê¼çµÁÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
――¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¹ÔÆ°¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¾µï¡§ÆîÂ¦¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤òÄß¤ë¤¹¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¤è¡£²æ¤¬²È¤Ç¤âÁëÂ¦¤ËÄß¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂìÂô¡§ÆîÅì¤Ë¤·¤«Áë¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¾µï¡§ÆîÅì¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÆîÅì¤Ï¿Íµ¤±¿¤ÎÊý³Ñ¤À¤«¤é¡¢ÂìÂô¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
――¶åÀ±ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¡¢Ï»Çò¶âÀ±¤Ç¤¢¤ëÂìÂô¤µ¤ó¤Î¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¾µï¡§Ï»Çò¶âÀ±¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±¿¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¤¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¡£¥é¥Ã¥ー¥«¥éー¤ÏÇò¤È¿å¿§¤Ç¤¹¡£
ÂìÂô¡§Çò¤È¿å¿§¡ª¡¡¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤ÎÀ©Éþ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¥é¥Ã¥ー¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¤µ¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Î½éÂÐÃÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉ÷¿å¤ÈÀ¶ÁÝ¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÂìÂô¡§¤â¤È¤â¤ÈÉ÷¿å¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¡¢¥´¥ßÀ¶ÁÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥´¥ß¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Êª¤À¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ßÀ¶ÁÝ¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤Ï½àÈ÷´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¾µï¡§²æ¤¬²È¤Î¥´¥ß²ó¼ý¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¡¹¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤âµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥´¥ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤¨¤ë¤È¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿Á´°÷¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂìÂô¤µ¤ó¤â¡¢¥´¥ßÀ¶ÁÝ°÷¤Î¤ª»Å»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÈ¯Å¸¤Î¡È¸°¡É¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂìÂô¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª2026Ç¯¶åÀ±ÊÌ¥æ¥ß¥êーÉ÷¿å