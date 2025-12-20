¥³ー¥Òー¤¬ÄËÉ÷¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò²¼¤²¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö? 1Æü²¿ÇÕ°û¤á¤Ð¤¤¤¤?¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
¥³ー¥Òー¤¬Ç¢»ÀÃÍ¤ò²¼¤²¡¢ÄËÉ÷¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼ÂºÝ¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¥³ー¥Òー¤¬ÄËÉ÷¤ÎÈ¯ºî¥ê¥¹¥¯¤òºÇÂç57¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´ÎÂ¡ÀìÌç°å¤Îº´Æ£¾¿ÍÀèÀ¸¤Ë¥³ー¥Òー¤ÈÄËÉ÷¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¡¢¸¦µæ·ë²Ì¤äÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
º´Æ£ ¾¿Í¡ÊSUGAR LLC¡Ë
¡Ö·ò¹¯Åª¤ËË¤«¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶ÈSUGARÂåÉ½°å»Õ¡£µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä´ë¶È¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡£°å³Ø¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·ÆùÂÎ²þÂ¤¤·¤Æ¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿À¿´ÍýÅªÃÎ¸«¤«¤é¥á¥¿Ç§ÃÎÅª³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡¢Ï«Æ¯±ÒÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÊÝ·ò±ÒÀ¸¡ËÎ×¾²¿´Íý»Î¡¢JSPO¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¡¢ÆüËÜ´ÎÂ¡³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢¸µÀçÂæ»Ô¿©°é¿ä¿Ê²ñµÄ°Ñ°÷¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¡£
ÊÔ½¸Éô
¥º¥Ð¥ê¡¢¥³ー¥Òー¤ÏÇ¢»ÀÃÍ¤ò²¼¤²¤ë°û¤ßÊª¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡¢ÄËÉ÷¤ò°²½¤µ¤»¤ë°û¤ßÊª¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£ÀèÀ¸
·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤ÏÇ¢»ÀÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÄËÉ÷¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1,2,3¡Ë¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤¼¥³ー¥Òー¤ÏÇ¢»ÀÃÍ¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ÄËÉ÷¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£ÀèÀ¸
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥Òー¤¬Ç¢»ÀÃÍ¤ò²¼¤²¤ÆÄËÉ÷¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥³ー¥Òー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥í¥²¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¢»ÀÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2,3¡Ë¡£
ÊÔ½¸Éô
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤ÈÄËÉ÷¤ÎÈ¯ºî¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£ÀèÀ¸
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤ò1Æü¤Ë1～4ÇÕ¡Ê1ÇÕ100mlÄøÅÙ¡Ë°û¤à¿Í¤ÏÄËÉ÷¤ÎÈ¯ºî¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¡¢ÃËÀ¤À¤ÈºÇÂç57¡ó¡¢½÷À¤À¤ÈºÇÂç40¡óÄøÅÙÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2,3¡Ë¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥¡§
¢¨1. °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÄËÉ÷¡¦Ç¢»À³Ë»À³Ø²ñ¡Ö¹âÇ¢»À·ì¾É¡¦ÄËÉ÷¤Î¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÂè3ÈÇ¡×
https://minds.jcqhc.or.jp/docs/gl_pdf/G0001086/4/hyperuricemia_and_gout_digest.pdf
¢¨2. Choi HK, Curhan G. Coffee consumption and risk of incident gout in women: the Nurses¡Ç Health Study. Am J Clin Nutr. 2010 Oct;92(4):922-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2937590/
¢¨3. Choi HK, Willett W, Curhan G. Coffee consumption and risk of incident gout in men: a prospective study. Arthritis Rheum. 2007 Jun;56(6):2049-55.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17530645/
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡Ö¥³ー¥Òー¤ÏÄËÉ÷Í½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¡×¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤« ¥³ー¥ÒーµíÆý¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¡© ´ÎÂ¡ÀìÌç°å¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£