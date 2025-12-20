¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ä¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤¬¾å¤¬¤ë¤È¸½¤ì¤ë¡Ö¾É¾õ¡×¤ä¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡¡¦¹â·ì°µÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯Ãæ±ûÎÓ´Ö¤µ¤¯¤éÆâ²Ê³«¶È¡£ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡¢»º¶È°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÆ©ÀÏÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅìÍÎ°å³Ø²ñ´ÁÊýÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£
·ì±ÕÃæ¤Î¥Ö¥É¥¦ÅüÇ»ÅÙ¡¢·ìÅüÃÍ¤È¤Ï¡©
·ì±ÕÃæ¤Î¥Ö¥É¥¦ÅüÇ»ÅÙ¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤ÎºÎ·ì¹àÌÜ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤ÎÈ½Äê¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ð½àÃÍ¤è¤ê¹â¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¾É¾õ¤äÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤È¤Ï²¿¡©
·ìÅüÃÍ¤È¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ÎÇ»ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºÎ·ì¤ä·ìÅüÂ¬Äê´ï¤Ç¸¡ºº¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤¬¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤È·ì±ÕÃæ¤Ë¥Ö¥É¥¦Åü¤¬Æþ¤ê·ìÅüÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥É¥¦Åü¤È¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤Ê¤ë3Âç±ÉÍÜÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅü¼Á¤Ç¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢ºÙË¦¤ËÅü¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤äÂ¡´ï¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂÎÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ä·ìÅü¤ò¾å¤²¤ë¿ô¼ïÎà¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï¤Û¤Ü°ìÄê¤ËÄ´Àá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤Î´ð½àÃÍ¤Ï¡©(¶õÊ¢»þ/¿©Á°/¿©¸å)
·ìÅüÃÍ¤Ï¿©¤ÙÊª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿©»ö(¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤¢¤ëÊª¤ÎÀÝ¼è)¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤Î·Ð²á»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ð½àÃÍ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õÊ¢»þ(10»þ´Ö°Ê¾å¤ÎÀä¿©) 110mg/dLÌ¤Ëþ
¿©Á°(¿©¸å3.5»þ´Ö°Ê¾å10»þ´ÖÌ¤Ëþ) 110mg/dLÌ¤Ëþ
¿©¸å(¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤«¤é2»þ´Ö¸å) 140mg/dLÌ¤Ëþ
·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¸¶°ø¤Ï°äÅÁ¤ä²ÃÎð¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¡¦¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à
ÈîËþ¤ä¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥íー¥à¤Ï»éËÃ(ÆÃ¤ËÆâÂ¡»éËÃ)¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
»éËÃºÙË¦¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤ò°¤¯¤¹¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¹â·ìÅü¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²á¿©¡ÊÆÃ¤ËÍ¼¿©¤«¤é½¢¿²¤Þ¤Ç¤Î²á¿©¡Ë
¿©¤Ù²á¤®¤Ï¡¢Åü¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Í¼¿©¸å¤Ï³èÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼¿©¤¬ÃÙ¤¤¡¦1Æü¤ÎÃæ¤ÇÍ¼¿©¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡¦Í¼¿©¸å¤Ë²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢Í¼¿©¤«¤é½¢¿²¤Þ¤Ç¤ÎÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Â¿¤¤¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤º¡¢»éËÃ¤È¤·¤ÆÃß¤¨¤é¤ìÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤
°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈîËþ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°½¬´·¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢°ìÆü¤ÎÃæ¤ÇºÂ°Ì¤Î»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë
¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÂÎÆâ¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤¬Ð¶¿Ê¤·¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤Ê¤É·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¡¢·ìÅü¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¼êÃÊ¤¬¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ä°û¼ò¤À¤È¡¢²á¿©¤ä²á¾ê°û¼ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¹â·ìÅü¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
µÊ±ì½¬´·¤¬¤¢¤ë
µÊ±ì¤Ï¥¿¥Ð¥³¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ë¥³¥Á¥ó¤¬¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¤Æ·ìÅüÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î¸ú¤¤òË¸¤²¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¿©¤ÙÊª
Åü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Åü¼Á¤Ï°¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤¹¡£Å¬ÎÌ¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹òÎà
¤´ÈÓ¡¦¥Ñ¥ó¡¦¤á¤ó¤Ê¤É¤Î¹òÎà¤ÏÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀºÀ½¤µ¤ì¤¿¹òÎà¤Ï¾Ã²½¤äµÛ¼ý¤¬¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥éー¥á¥ó¤È¤´ÈÓ¤Ê¤É¡¢¼ç¿©¤ò½Å¤Í¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÅü¼Á¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¿©¤Ï1¿©¤Ç1ÉÊ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°òÎà¡¦²ÌÊª
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ä»³°ò¤Ê¤É¤Î°òÎà¤ÏÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤âÅü¼Á¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¿©¤Ù²á¤®¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¤Î²ÌÊª¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ë¤ÏÅü¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÅüÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª
¥¸¥åー¥¹¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¦±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¡¢ÅüÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤Î°û¤ßÊª¤ÏÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¾Ã²½¤äµÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤Åü¤¬Åº²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÝ¼è¸åµÞ·ã¤Ë·ìÅü¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
²Û»ÒÎà
²Û»ÒÎà¤ÏÅü¼Á¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Â¿¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£´Ö¿©¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£´Ö¿©¤¹¤ë¤È¡¢·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¼¡¤Î¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¹â·ìÅü¤Î»ýÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢´Ö¿©¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£
´Å¤¯¤Ê¤¤¤»¤ó¤Ù¤¤¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤âÅü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ë¥³ー¥ë
¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎºîÍÑ¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ï¹â¥¨¥Í¥ë¥®ー(7kcal/g)¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©ÍßÁý¿ÊºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÀÝ¼è¥¨¥Í¥ë¥®ー²áÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
·ìÅüÃÍ¤¬°ìÈÖ¾å¤¬¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¤ÎÅüÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª¤Ï¥Ö¥É¥¦Åü¤òÂ¿¤¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤òµÞ¤Ë¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅüÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª¤òÂçÎÌ¤Ë°û¤ó¤Ç¹â·ìÅü¤ò¾·¤¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅüÆþ¤ê¤Î°û¤ßÊª¤ÏÀÝ¼èÎÌ¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿å¤ò°û¤à¤È·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤ä¡¢¶ÚÆù¤ò»È¤¤Åü¤ò¶ÚÆù¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç·ìÅüÃÍ¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ò°û¤ó¤Ç¤â·ìÅüÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈÂÎÆâ¤ÏÃ¦¿å¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿å¤Ê¤ÉÅü¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤°û¤ßÊª¤ò½½Ê¬¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á ·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÁá¤á¤ËÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤è¤¦¡ª
·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤¿»þ¤Ë¤ÏÉÂµ¤¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ç¹â·ìÅü¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÊüÃÖ¤»¤º¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤Î°Û¾ï¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤
¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¤«¤é°å»Õ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ï7¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤éMedical DOC¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆâÊ¬Èç·Ï¤ÎÉÂµ¤ÅüÇ¢ÉÂ¥¯¥Ã¥·¥ó¥°¾É¸õ·²¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É
¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÉÂµ¤µÞÀç¹±êç¹Â¡¤¬¤ó
ËýÀ´Î±ê´Î¹ÅÊÑ
·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤¬»Ï¤á¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ÏÅüÇ¢ÉÂ°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ç¹â·ìÅü¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£