»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¤ß¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï14Æü¡¢¡Ö»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¤ß¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤È¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÀè¶î¼Ô¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¼çÆ³¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î½é½Ü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«Ëë¤·¤¿2Ç¯¤Ë1²ó³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀìÌçÅ¸¤Ç¡¢Àîºê½Å¹©¤ä¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¡¢ÉÔÆó±Û¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÂç¼ê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏUnitree¤äGalbot¡¢AgiBot¡¢ROBOTERA¡¢Lumos¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª¼ã¤¤Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¢¤ëUnitree¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥À¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£3D¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È»º¶ÈÍÑAI¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂæÏÑ´ë¶È¥½¥í¥â¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Á¥§¥ó²ñÄ¹¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖUnitree¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¼¡³«È¯¤Ë¤âÍÆ°×¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¥·¥Ë¥¢¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡¢¥¿¥ó¡¦¥¸¥ó»á¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤È¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¸Â³¦¤¬¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸´ë¶È¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬Ìî¤À¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤¬1970Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÀ¤³¦½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢Êâ¹Ô¤äÊªÂÎ¤ÎÇÄ»ý¤¬²ÄÇ½¤ÊWABOT-1¤ò³«È¯¤·¡¢80Ç¯Âå¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸å·Ñµ¡¤ÎWABOT-2¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É±éÁÕ¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼ÖÂç¼ê¤Î¥Û¥ó¥À¤¬¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Î²þÎÉ¤ò·Ð¤Æ2000Ç¯¤ËASIMO¡Ê¥¢¥·¥â¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ASIMO¤Ï14Ç¯¤ËÅìµþ¤òË¬¤ì¤¿¥ª¥Ð¥ÞÊÆÂçÅýÎÎ¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏASIMO¤Î³«È¯¤Ç¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á18Ç¯¤Ë³«È¯¤òÃæ»ß¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬14Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¼ÖÎØÉÕ¤¤ÎÈ¾¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈPepper¡Ê¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢´¶¾ðÅª¤ËÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î½é´ü¤Î¿®Íê¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤Ë¤è¤ê21Ç¯¤ËÀ¸»º¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë