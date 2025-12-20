£±£¹£¶£´Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¹âÅç²°ºæÅ¹¡¢Íè·î£·Æü¤ËÊÄÅ¹¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¡×¡Ä¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤éµÒÂ²óÉü¤»¤º
¡¡£¶£°Ç¯°Ê¾å±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¿ºæ»Ôºæ¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¹âÅç²°ºæÅ¹¤¬ÍèÇ¯£±·î£·Æü¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£
¡¡Æî³¤ÅÅÅ´¡¦ºæÅì±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Î´é¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤Î°²½¤«¤é¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ÊÄÅ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¡¼¥ë¤ä¡¢Îò»Ë¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Å¹¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ°ÀîÏÂ¹°¡Ë
¡¡¹âÅç²°ºæÅ¹¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯£±£°·î¤Ë³«Å¹¡£´ØÀ¾·÷¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ÈµþÅÔ¤ËÂ³¤¯£³ÈÖÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃÏ²¼£±³¬¡¢ÃÏ¾å£µ³¬¤Ç¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤òÈ÷¤¨¤¿²°¾å¤ÎÍ·±àÃÏ¤«¤éºæ»ÔÆâ¤ò°ìË¾¤Ç¤¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï»ÔÆâ¤ÇÍ£°ì¤Î¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£·£¶Ç¯¤Ë¤Ï¹âµéÏ©Àþ¤ÇÇä¤ê¾ì¤ò³È½¼¤·Á´´Û¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡££¸£´Ç¯¤Ë¤â²þÁõ¤·¡¢ºæÅì±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤¿¤Û¤«Çä¤ê¾ìÌÌÀÑ¤â£±¡¦£·ÇÜ¤Ë³È½¼¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë£±£°£°Å¹°Ê¾å¤¬Æþµï¤¹¤ëÀìÌçÅ¹³¹¤â¤Ç¤¡¢Åö»þ¤ÏÆîÂçºåºÇÂç¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²þÁõ¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤ÏÃÏ²¼£±³¬¡¢ÃÏ¾å£¶³¬¡£¿©ÎÁÉÊ¤¬Çä¤ê¾å¤²¤ÎÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤ë¤Ê¤É»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤ÊÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤ä½µÂØ¤ï¤ê¤Ç°ã¤¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£Æ±Å¹¤Î±Ä¶È¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢·Ð±ÄÌÌ¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô¤ÇµÒÂ¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¤ËÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢µÒÂ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë²óÉü¤»¤º¤ËÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢¥Ó¥ë¤Î·ÀÌóËþÎ»¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªºÐÊë¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¢Àµ·î¤ÎÇã¤¤Êª¤ÇÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÍèÇ¯£±·î£·Æü¤Þ¤Ç±Ä¶È¤¹¤ë¡££±£²·î£±Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Á´´Û¤ò¤¢¤²¤Æ°áÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Î¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Æü¤«¤é¤Ï³«Å¹Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Æ±Å¹¤ÎÎò»Ë¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò£µ³¬¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î°ìÆü¤Þ¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦½¾¶È°÷°ìÆ±¡¢À¿¿´À¿°Õ¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£