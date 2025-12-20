Å·¹ÄÊÅ²¼ 1Æü¤Ç4¥«¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ±û¥¢¥¸¥¢4¥«¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û4¥«¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢19Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤é¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¹Äµï¤Î¸æ½ê¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇÌÌ²ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÅ²¼¤Ï¡¢½Ð·Þ¤¨¤ëºÝ¡¢¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¡¢°®¼ê¤Ç½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÜÆâÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂçÅýÎÎ¤È20Ê¬¤Û¤ÉÌÌ²ñ¤·¡¢¿åÌäÂê¤äÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë¤Ë¤Ï¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ä°¦»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥ì¥¨¡Ö¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡×¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤´°ì²È¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ð¥ì¥¨¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë