¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿Ãç²ð¤Ë´Ø¤·¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÌò³ä¤ÏÂÅ¶¨ÅÀ¤ÎÌÏº÷¤À¡£Áá´ü¤Î¹ç°Õ¤òË¾¤à¤¬¡¢¶¯À©¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¤±¤ËÉð´ï¤òÄó¶¡¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¤ß¤òÀ©ºÛÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ç¥í¥·¥¢´ó¤ê¤À¤È¤Î¸«Êý¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁÐÊý¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊÆ¹ñ¤À¤±¤À¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÁè¤¬·ù¤¤¤À¡£¤ª¶â¤È»þ´Ö¡¢ºÍÇ½¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¿·¤¿¤ÊÅý¼£ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò´Þ¤à¡ÖÂè2ÃÊ³¬¡×¤ÏÉü¶½¤ËÉÔ²Ä·ç¤À¤È¤·¤Æ¡¢°Ü¹Ô¤òµÞ¤®¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£