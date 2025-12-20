¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¶âÈ±¡ßÆÃ¹¶Éþ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¡Ö¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤ÆÃå¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡¡µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¡ÉÌò¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡2026Ç¯1·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ËÜºî¤Ç¸µ¥ä¥ó¤Î°å»Õ¤È¤¤¤¦¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ¤À¤¬¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Î¿´¹½¤¨¤ä¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿!?¡Ä¶âÈ±¡õÊñÂÓ»Ñ¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¡¦ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤¬ÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¤Ë°å»Õ¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿°åÎÅ¸½¾ì¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë²þ³×¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷°åÎÅ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¦º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤È¤ÏºòÇ¯¤Î¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Á2025Ç¯¡¢NHK¡Ë¤Ç¤âÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡½¡½¼«¿È½é¤Î¥Õ¥¸·î9¼ç±éºî¤ÈÊ¹¤¤¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·î9¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤½¤ÎÏÈ¤Ç±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Êµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¤ä¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´ôÉìÊÛ¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´ôÉìÊÛ¤òÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êý¸À¤â¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êý¸À»ØÆ³¤ÎÀèÀ¸¤¬¤È¤Æ¤â¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¡Ö¤»¤ê¤Õ¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¿¤ï¤±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÖ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¼«Á³¤Ë¸À¤¨¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤ò¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¸Ð²»ÇÈ¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ï¥¬¥Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È½ñ¤¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡ÊµÓËÜ¤Î¡Ë¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¿§¡¹¤Ê»ö¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤µ¤³Ú¤µ¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¸Ð²»ÇÈ¤â¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀµÄ¾¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¤ÃÄ¾¤°¡£¤½¤¦¤·¤¿ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤Ï»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È¿Æ»ÒÌò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤Êý¡ªÃÊ¼è¤ê¤È¤«¥Æ¥¹¥È¤È¤«¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤¹¤´¤¯·ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£Æü¡¢¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤«¤é¡ÖÆ±¤¸¤À¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿Æ»Ò¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¤Ç¤Ï¡Ë´ÆÆÄ¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤¦¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£Âç¶½Ê³¤Ê¥ª¥ä¥¸¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥ª¥ä¥¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤Þ¤ê¡¢¿Æ»Ò¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©
ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡ª¸«¤¿¤é¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡È¡ÊÌ¼¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ë¥¦¥¶¤¤¿ÆÉã¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤À¤Ê¤È¡£º£¤Þ¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íí¤ß¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¿Æ»Ò¡¢º£²ó°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Î¥ó¥¸¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯µÓËÜ¤Ï·ÚÌ¯¤Ç¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Î°ìÊý¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤«¤éºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë¿®Íê¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´µ¼Ô¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡¢¸Ð²»ÇÈÀèÀ¸¤é¤·¤µ¤¬¼þ¤ê¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¥ä¥ó¥¡¼º²¤Ï¶»¤ËÈë¤á¤Ä¤ÄÀµµÁ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°å¼Ô¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÉÁ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¶âÈ±¥ä¥ó¥¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥ä¥ó¥¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤ÆÃå¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£°Õ³°¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¥Ô¥ó¥¯¤ÎÆÃ¹¶Éþ¤Ë¡¢¶âÈ±¤ÏÉâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
