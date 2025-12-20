iPhone 17e¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Îµ¡Ç½¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÅëºÜ¤«
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¤¢ÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
iPhone SE¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯ÅÐ¾ì¤·¤¿iPhone 16e¤Ï¡¢Apple IntelligenceÂÐ±þ¤ÎA18¥Á¥Ã¥×¤ä48MP Fusion¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢ÀÇ¹þ10Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¼åÅÀ¤¬1¤Ä¡¢MagSafe¤¬ÈóÂÐ±þ¤Ê¤³¤È¡£
¤½¤ì¤¬¼¡´üiPhone 17e¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
iPhone 17e¡¢MagSafe¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á²þÁ±¤Ë´üÂÔ
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎThe Information¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢iPhone 17e¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¡¢MagSafe½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤â¤·¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¤éºÇÂç25W¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¤â¥Ô¥¿¥Ã¤È¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËMagSafe¤ÏÀµµÁ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£
¤Þ¤¿¡¢iPhone 17e¤Ë¤ÏiPhone Air¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÎÏ¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿C1X¥â¥Ç¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 16e¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¤Û¤ÉÄ¹»ý¤Á¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é·ã¥¢¥Ä¡£
iPhone 17e¤ÏÍèÇ¯½éÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎËÜÂÎ²Á³Ê¤¬¥¡¼¥×¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£
Source: MacRumors