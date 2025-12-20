¡ÚÄÉÅé¡Ç25¡ÛË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¼¹É®¡ÄÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¤¬´¶¤¸¤¿ Ž¢¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤Î³Ð¸çŽ£
¿¹±ÊÂîÏº1·î28ÆüÀÂµî µýÇ¯67
¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¥µ¥¤¥óÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ¡ÊÌ¡²è²È¡Ë
½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢½÷À»ï¤ÎºÂÃÌ²ñ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹±Ê¤µ¤ó¤Ï¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ç¤Í¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍÌ¾¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÂÃÌ²ñ¤Î¸å¤Ë¤â¡¢»ä¤Î¡Ö¤¯¤é¤¿¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡Ö¤Î¤ê¤¿¤Þ¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤ªÃãÌÜ¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ç19Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹±Ê¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼¥Í¥¿¤À¤é¤±¡Ä¡Ä¡£¡Ö¼¡¤Ï»ä¤¬µÓËÜ¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡Ø£Í-1¡Ù¤Ë½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ÏÃº¿å²½ÊªËþºÜ¤Î¥í¥±ÊÛ¤â¤¹¤Ù¤ÆÊ¿¤é¤²¸µµ¤¤ÊÊý¤À¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤«¤é¡Ø¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤êÅü¼Á¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¡£¤è¤¯»Å»ö¸½¾ì¤Ë¡¢±üÍÍ¼êÀ½¤Î¸üÍÈ¤²¤Ç¶´¤ó¤À¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢£±Ç¯¤ÇËÜ¤ò10ºý¤Û¤É½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢¿²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿²Íî¤Á¤¹¤ë¤Þ¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½ñ¤»Ä¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¡¢³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÊÙ¤ÇÇî¼±¡¢¤Ç¤âÁþ¤á¤Ê¤¤°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯12·î19Æü¡¦26Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê