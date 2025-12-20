ÀÄ¿¹¸©¤ÎÇÀÃÏ¤Î°ì³Ñ¤Ë¡ÈÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡ÉÇò¤¤¥Æ¥ó¥È·²¡Ä½»¿Í¤òÄ¾·â¡ÖËÌ²¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î±£¤ì²È¤ÇÀ±¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡×78ºÐÃËÀ¤ÎÈ¾À¸
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤Ù¡¢¤¢¤ì¡©¡¡Ã¯¤«½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤À¤Ù¤«¡×
¡¡ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¤ÎÁêÇÏÃÏ¶è¡ÊµìÁêÇÏÂ¼¡Ë¤Ç¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÁêÇÏÃÏ¶è¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊ¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¡É¤Ç¹°Á°»Ô¤È¿·Àß¹çÊ»¤·¤¿ÇÀÂ¼¤Ç¡¢Çò¿À»³ÃÏ¤«¤éÂ³¤¯µÖÎÍÃÏÂÓ¤ÎÀèÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡ÖÈôÇÏ¤ê¤ó¤´¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ê¤ó¤´¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3Ç¯Á°¡¢¤½¤ó¤ÊÁêÇÏÃÏ¶è¤ËÆÍÇ¡Çò¤¤ÈÁ¤Î¥Æ¥ó¥È·²¤¬½Ð¸½¤·¤Æ½»Ì±¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ó¥È·²¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´äÌÚÀî±è¤¤¤òÁö¤ë¸©Æ»28¹æÀþ±è¤¤¤ÎÇÀÃÏ¤Î°ì³Ñ¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¯¥ë¥Þ¤ÇÄÌ¤ëÉ®¼Ô¤âµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬ëÃ¤·¤¬¤Ã¤¿¸©Æ»±è¤¤¤Î°ÛÀ¤³¦
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ó¥È¶á¤¯¤«¤éÊ²²Ð¤ÎÇò¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥Æ¥ó¥È·²¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×
¡¡¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×
¡¡¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤¬¤Î¤½¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¼êºî¤ê¤Ç»Ï¤á¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¥Æ¥ó¥È¤Î¼ç¤Ï¡¢óîÆ£Í¥(¤Þ¤µ¤ë)¤µ¤ó¡Ê78ºÐ¡Ë¡£¥¬¥¿¥¤¤Î¤¤¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¶²¤ë¶²¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¹°Á°»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²³²°Ä®¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤àÈþÍÆ»Õ¡£Å¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö³°¤äÍ½Ìó¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥Æ¥ó¥È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÏÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸º¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢9»þ¤¯¤é¤¤¤ËÍè¤ÆÊ²²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÀ±¤òÄ¯¤á¤ÆÄ«¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Ä«¡¢Å¹¤¬³«¤¯Á°¤ËÍè¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¨¤«¤·¤Æ°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¤è¡£º£Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÅß¤À¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤È¤«¥Ù¥Ã¥É¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿Åß¤Ç¤â¤³¤³¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡4Åï¤¢¤ë¥Æ¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆóîÆ£¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤À¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Çò¤¤¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç±Ç¤¨¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÌ²¤¤Î¥Æ¥ó¥È¡£¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤À¤±ÊÌÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥í¥é¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÁêÇÏÃÏ¶è¤ÏÀ±¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤·¡¢Ä«¤Ë¤Ï´äÌÚÀî±Û¤·¤ËÂç¤¤Ê¤ªÆüÍÍ¤¬ÇÒ¤á¤ë¡£¼«Âð¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤À¤·¡¢µ÷Î¥Åª¤Ë¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×
¢¡¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ï¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿
¡¡óîÆ£¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£°ÊÁ°¤Ï»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅ±µî¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¶öÁ³¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÀÃÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¿¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ï¤º¤«¤À¤±Í½þ¤Ç¤Í¡£¡£¥Æ¥ó¥È¤â¡¢Çã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇò¤¤¥·¡¼¥È¤ÈÎ±¤á¶ñ¤Î¥Í¥¸¤Ê¤ó¤«¤°¤é¤¤¤Ç¡¢1Åï5Ëü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÉáÄÌ¤ËÇã¤¨¤Ð¡¢20Ëü±ß¤Ï¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡Ãì¤ÎÌÚºà¤ä¾²ÈÄ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Í¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²òÂÎ²°¤µ¤ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê²²Ð¤Ë»È¤¦¿Å¤â¡¢²òÂÎ²°¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤À¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤Ç»È¤¦¿Å¤Ï¡¢4t¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç4ÂæÊ¬¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ªÎé¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢Çã¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¤è¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ÇÀÃÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶á½ê¤ÎÇÀ²È¤¬ÇÀºîÊª¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯óîÆ£¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¤ÎÁêÇÏÃÏ¶è¡ÊµìÁêÇÏÂ¼¡Ë¤Ç¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÁêÇÏÃÏ¶è¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊ¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¡É¤Ç¹°Á°»Ô¤È¿·Àß¹çÊ»¤·¤¿ÇÀÂ¼¤Ç¡¢Çò¿À»³ÃÏ¤«¤éÂ³¤¯µÖÎÍÃÏÂÓ¤ÎÀèÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¡ÖÈôÇÏ¤ê¤ó¤´¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¤ê¤ó¤´¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡3Ç¯Á°¡¢¤½¤ó¤ÊÁêÇÏÃÏ¶è¤ËÆÍÇ¡Çò¤¤ÈÁ¤Î¥Æ¥ó¥È·²¤¬½Ð¸½¤·¤Æ½»Ì±¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ó¥È·²¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´äÌÚÀî±è¤¤¤òÁö¤ë¸©Æ»28¹æÀþ±è¤¤¤ÎÇÀÃÏ¤Î°ì³Ñ¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¯¥ë¥Þ¤ÇÄÌ¤ëÉ®¼Ô¤âµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤¹¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¥Æ¥ó¥È¶á¤¯¤«¤éÊ²²Ð¤ÎÇò¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÄä¤á¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥Æ¥ó¥È·²¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×
¡¡¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×
¡¡¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤ÎÃËÀ¤¬¤Î¤½¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¼êºî¤ê¤Ç»Ï¤á¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¥Æ¥ó¥È¤Î¼ç¤Ï¡¢óîÆ£Í¥(¤Þ¤µ¤ë)¤µ¤ó¡Ê78ºÐ¡Ë¡£¥¬¥¿¥¤¤Î¤¤¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿óîÆ£¤µ¤ó¤Ë¡¢¶²¤ë¶²¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¼èºà¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¹°Á°»Ô¤ÎÃæ¿´³¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë²³²°Ä®¤ÇÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤àÈþÍÆ»Õ¡£Å¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö³°¤äÍ½Ìó¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥Æ¥ó¥È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÏÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¸º¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¡¢9»þ¤¯¤é¤¤¤ËÍè¤ÆÊ²²Ð¤Î¤½¤Ð¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÀ±¤òÄ¯¤á¤ÆÄ«¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢Ä«¡¢Å¹¤¬³«¤¯Á°¤ËÍè¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¨¤«¤·¤Æ°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¤è¡£º£Ç¯¤Ç4ÅÙÌÜ¤ÎÅß¤À¤±¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥Ö¤È¤«¥Ù¥Ã¥É¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿Åß¤Ç¤â¤³¤³¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡4Åï¤¢¤ë¥Æ¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆóîÆ£¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¤À¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡¢Çò¤¤¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·¿¤Î¥Æ¥ó¥È¤¬¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç±Ç¤¨¡¢Æ»¹Ô¤¯¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÌ²¤¤Î¥Æ¥ó¥È¡£¤¢¤ë¿Í¤¬¡¢¡Ø¤³¤³¤À¤±ÊÌÀ¤³¦¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥ª¡¼¥í¥é¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÁêÇÏÃÏ¶è¤ÏÀ±¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¤·¡¢Ä«¤Ë¤Ï´äÌÚÀî±Û¤·¤ËÂç¤¤Ê¤ªÆüÍÍ¤¬ÇÒ¤á¤ë¡£¼«Âð¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ç10Ê¬ÄøÅÙ¤À¤·¡¢µ÷Î¥Åª¤Ë¤â¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡×
¢¡¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ï¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿
¡¡óîÆ£¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡£°ÊÁ°¤Ï»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅ±µî¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¶öÁ³¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¸½ºß¤Î¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇÀÃÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥È¤òÄ¥¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êOK¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¿¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢¤ï¤º¤«¤À¤±Í½þ¤Ç¤Í¡£¡£¥Æ¥ó¥È¤â¡¢Çã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇò¤¤¥·¡¼¥È¤ÈÎ±¤á¶ñ¤Î¥Í¥¸¤Ê¤ó¤«¤°¤é¤¤¤Ç¡¢1Åï5Ëü±ß¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÉáÄÌ¤ËÇã¤¨¤Ð¡¢20Ëü±ß¤Ï¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡Ãì¤ÎÌÚºà¤ä¾²ÈÄ¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Í¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î²òÂÎ²°¤µ¤ó¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê²²Ð¤Ë»È¤¦¿Å¤â¡¢²òÂÎ²°¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÄó¶¡¤À¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¤Ç»È¤¦¿Å¤Ï¡¢4t¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç4ÂæÊ¬¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ªÎé¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢Çã¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¤è¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ÇÀÃÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶á½ê¤ÎÇÀ²È¤¬ÇÀºîÊª¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯óîÆ£¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Æ¥ó¥È¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤ÈÁêÃÌ¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£