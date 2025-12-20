ËÍÀÄ¡¦¹©Æ£Í£°¦¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈ¥á¥¤¥ó¤Ë¡Ö¾¯¤·¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¡×7th¥·¥ó¥°¥ë±ÀÁÈ³Ú¶Ê¡Ö¥«¥¤¥í¤Ë·î¡×¤ÎMV¤ÎÉñÂæÎ¢
¡½¡Î¤¢¤ÎÆüÌ´¸«¤¿±ÀÁÈ¡Ï¡½
¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¡¢2023Ç¯6·î15Æü¤ËÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÄÌ¾Î¡§ËÍÀÄ¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë°Ê¹ß¡¢¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼22¿Í¡Ê1Ì¾³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¤ä¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ÁªÈ´¤Î¡ÖÀÄ¶õÁÈ¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö±ÀÁÈ¡×¤Î2¤Ä¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤¢¤ÎÆüÌ´¸«¤¿±ÀÁÈ¡×¤Ï¡¢£·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿±ÀÁÈÃ±ÆÈ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÀÁÈ¤ÇÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢£·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë±ÀÁÈ¤Î¿·¶Ê¡Ö¥«¥¤¥í¤Ë·î¡×¤ÎMV»£±Æ¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤òÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¡ÖÉÔ°Â¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤º¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿´¶¤¸¡×
¡¡MV»£±ÆÅöÆü¡¢½é¤á¤Æ¥½¥í¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë16ºÐ¤Î¹©Æ£Í£°¦¤Ï¡¢¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¡¢ÁáÄ«¤«¤é¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££¶ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î±ÀÁÈ¶Ê¡ÖÆú¤ò²Í¤±¤è¤¦¡×¤Ç¤Ï¡¢È¬½Å³ßÈþ°Ëºé¤ÈÆó¿Í¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃ´¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤Ï°ã¤¦¾õ¶·¤Ëµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤ÏºÇ¸å¤ÎÅßµÙ¤ß¤ò·Þ¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ê¹©Æ£¡Ë¤¬¡¢³Ø¹»À¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ²±¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤éÌ¤Íè¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Åß¤ÎÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¡£ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¹©Æ£¤Ë¡¢¡Ö¤æ¤¢¤µ¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï°ÂÇ¼Áó°á¡££±Ç¯Á°¤«¤éÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤¬Æü²Ý¤À¤È¤¤¤¦¸µµ¤¤Ê°ÂÇ¼¤¬ÅÐ¹»¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¡¢¹©Æ£¤Î¶ÛÄ¥¤â¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£Ä«¤ÎÅÐ¹»¥·¡¼¥ó¤ÇMV¤Ë¤ÏÀ¼¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö»ý»²¤·¤Æ¤¤¿¤ª¤ä¤Ä¡×¤È¡Ö°ò·¡¤ê¡×¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡¥¸¥ã¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤ê¤È¤ê¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ä
¡¡µì³Ø¹»¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢À©Éþ»Ñ¤Î±ÀÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¹çÎ®¡£¤³¤³¤Î»£±Æ¤Ï¹©Æ£¡¢ÀÄÌÚÃèÈÁ¡¢½©⽥è½°É ¡¢Çë¸¶¿´²Ö¡¢⼋½Å³ßÈþ°Ëºé¤¬Ï²¼¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ï¤·¤ã¤°¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£É½¾ð¤ÈÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤ê¤È¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ë¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¾Ð´é¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´ÆÆÄ¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ÀÁÈ10¿Í¤¬¶µ¼¼¤Ç¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢²°¾å¤Ç»ý±Ê¿¿Æà¤Èº£°æÍ¥´õ¤¬¹©Æ£¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍÀÄ¤é¤·¤¤ÀÄ½Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¡£µÙ·Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡¢¥Ç¥¸¥«¥á¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ò»£±Æ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¢¡Á°Æü¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤ËÊç¤ëÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤·è°Õ
¡¡±ÀÁÈ¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²Î»ì¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï»£±ÆÁ°Æü¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£·ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¿·°áÁõ¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¸á¸å¤«¤é¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½øÈ×¤Ï¿¶¤ê¤È¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤¬²¿ÅÙ¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³ÎÇ§¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤ë¹©Æ£¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµÜ¹øÍ§Î¤°¡¤äº£°æ¡¢°ÂÇ¼¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤ë¤¯À¼¤ò³Ý¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯Ä¹¤Î°ËÆ£¤æ¤º¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¤ËºÇ¹â¤ÎMV¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡±ß¿Ø¤Ç¡È¥¨¥ó¥¸¥ó¡É¡ª¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿¡££²»þ´ÖÈ¾¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡¢¿·À¸±ÀÁÈ¤Î·è°Õ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉ½¾ð¤È¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¡ÖËÍÀÄ¤Ç¤ÎMV»£±Æ¤Ï¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Í¼Êý¤«¤éµÊÃãÅ¹¤Ç¤Î»£±Æ¤Ø¡£Êü²Ý¸å¡¢´üËö¥Æ¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÙ¶¯¤ËÎå¤à¹©Æ£¤ÎÁ°¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤¬¶öÁ³¸½¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹©Æ£¤Î»ëÀþ¤Ç´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÜÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¿¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
