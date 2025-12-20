¿Ê·â¤Î½÷¿À¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í6ÅÙÌÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¥¨¡¼¥¹¤ÎÉé¤±¤òÄ¢¾Ã¤· ¥¢¥¬¥ê¶¥Áè¤òÀ©¤·¤¿·è»à¤Î¥¯¥¤¥¿¥ó¡Ö¼¡¤â¥È¥Ã¥×¤À¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¹¶·â¤Ë¡ÈÁ´¿¶¤ê¡É¤·¤¿»ÑÀª¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î19Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¡£Âè1»î¹ç¤Ç¥¨¡¼¥¹º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬°ú¤¤¤¿4Ãå¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¤Û¤ÜÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ü¥Ç¥£Ëã¿ý¡Ä¹¶·â¤Ë¡ÈÁ´¿¶¤ê¡É¤·¤¿¹âµÜ¤Þ¤ê
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é¹âµÜ¡¢EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¡£Åì3¶É¡¢¹âµÜ¤Ï3¡¦6ÅûÂÔ¤Á¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÂ¨¥ê¡¼¥Á¡£¾®ÎÓ¤«¤é¥í¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Ë¾³°¤ÎÎ¢¥É¥é2Ëç¤¬¾è¤ê8000ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æî1¶É¡¢¿Æ¤Î¹âµÜ¤ÏÊ¿ÏÂ¡¦¥É¥é¤Î¾¡Éé¼ê¤ò¥ê¡¼¥Á¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¡¢»°±º¤Î¥ê¡¼¥Á¤Ë´í¸±Ç×¤ò²¡¤·ÀÚ¤ì¤º¡¢»°±º¤Î°ì¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢Æî4¶É¤Ç¤Ï»°±º¤È¤ï¤º¤«100ÅÀº¹¤Î2ÃåÌÜ¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦Å¸³«¤Ë¡£¹âµÜ¤Ï¤³¤Î¶É¡¢¥Ú¥ó¥Á¥ã¥ó¥¿¡¼¥Ä¤òÊ§¤¤¥¿¥ó¥ä¥ª¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£»ÍËü¤Î¥Ý¥ó¤«¤é»Å³Ý¤±¡¢¥½¥¦¥º¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¤¡¼¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£°ÂÁ´Ç×¤Ï»ý¤¿¤º¤ËÀï¤¦¹âµÜ¤ò¡¢²òÀâ¤Î¸µ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦µûÃ«ÐÒÌ¤¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡ÖÌÜ°ìÇÕ¤Ë¹½¤¨¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¸«¼é¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ó3º÷¤ò¥Á¡¼¤·¤Æ4¡¦7ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¹âµÜ¡£Â¿°æ¤«¤é¥ê¡¼¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç×¤â¥Ä¥â¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àè¤Ë4Åû¤ò¥Ä¥â¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ2¤Î4000ÅÀ¤ÇµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤ò¼ý¤á¤¿¡£¸«»ö¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤ËµûÃ«¤Ï¡Ö¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤¡¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¡¤¹¤«¤Ê¡Ù¤È¿´¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ê¡¼¥Á¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÎäÆ¤Ã¤¿ÂÇÇ×¤ò¸«¤»¤ëÁ°¤Ë¥Ä¥â¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼²È¤Î»°±º¤Î»Å³Ý¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÇÅÀ¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥¢¥¬¥ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¼¡¤â¥È¥Ã¥×¤À¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£»î¹çÃæ¤Î¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ½¾ð¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡È¤æ¤ë¤Õ¤ï¡É¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤¬²á¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î²Ä°¦¤¤À¸¤Êª¤Ï¡×¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë3Ëü4600ÅÀ¡¿¡Ü54.6
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü8700ÅÀ¡¿¡Ü8.7
3Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Â¿°æÎ´À²¡ÊRMU¡Ë2Ëü100ÅÀ¡¿¢¥19.9
4Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë1Ëü6600ÅÀ¡¿¢¥43.4
¡Ú12·î19Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü550.9¡Ê66/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü438.0¡Ê66/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü205.9¡Ê66/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü116.1¡Ê66/120¡Ë
5°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥116.2¡Ê64/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥134.5¡Ê64/120¡Ë
7°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥209.3¡Ê62/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥230.6¡Ê68/120¡Ë
9°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥247.4¡Ê68/120¡Ë
10°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥372.9¡Ê66/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
