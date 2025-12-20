Âç³ØÃæÂà¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥×¥í¤Ë¡Ä50ºÐÃËÀ¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¡×¡£¹¬¤»¤ÊÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡È¸«¤¨¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¤Ë¡Ä¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯4·î23Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ä¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÂÇ¤Á¡¢¾¡¤Á¶â¤ÇÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥Á¥×¥í¡£20Âå¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢30Âå¡¢40Âå¤È¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢À¤´Ö¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Î¶¯¤µ¤ËÂ¤òÀö¤¦¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£µ¤¤Þ¤Þ¤Ê²Ô¶È¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÈà¤é¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Éð°æ·ûÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¸åÊÔ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¡È¥×¥í¡É¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤ÀÉð°æ¤µ¤ó¡£¥¯¥®¤òÆÉ¤ß¡¢±©º¬¥â¥Î¤Ç²Ô¤°Æü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÈºÆ²ñ¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹--¡£
¢¡±©º¬¥â¥Î¤¬¸º¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²°¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë
¡¡»þÂå¤ÏÏ¢¥Á¥ã¥óµ¡¤Ëµ¬À©¤¬Æþ¤ê¡¢CRµ¡¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿²áÅÏ´ü¡£Éð°æ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö±©º¬¥â¥Î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢CRµ¡¤ÎÆ³Æþ¤Ç±©º¬¥â¥Î¤ÎÅç¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±©º¬¥â¥Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅÅÌò¤ä¸½¶â¥Ç¥¸¥Ñ¥Á¤âÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢Î¾¿Æ¤ÈÂç³Ø¤ò¼¤á¤ëºÝ¤Ë¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ¯¤¯¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç»öÌ³¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò½µ3¡Á4Æü¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÆü¤ÏÍ¼Êý¤«¤é¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ç¤Ë±©º¬¥â¥Î¤òÂÇ¤Á¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤Ê¤¤Æü¤ÏÄ«¤«¤é¥Ç¥¸¥Ñ¥Á¤ä°ìÈÌÅÅÌò¤ò½ªÆüÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÃå¤·¡¢ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤ò¤¦¤Þ¤¯Íú¤¤³¤Ê¤·¤¿¤ÈÉð°æ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Î¼ý»Ù¤¬·î¤Ë25Ëü¡Á30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º²°¤Î¥Ð¥¤¥ÈÂå¤¬15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼ê¤òÉÕ¤±¤ºÃù¶â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤¬2Ç¯¤¯¤é¤¤Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÉÔÆ°»º²°¤Î¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ø¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ÈÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡£ÉÔÆ°»º²°¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Ð¥«Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿»ä¤ò¼Ò°÷ÅÐÍÑ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¤¥¤ÏÃ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¼«Ê¬¤Ç¤½¤Îº¢¤ÎÀ¸³è¤Ë³ä¤ê¤¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¥â¥ä¥â¥ä¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¶öÁ³¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ÇÃæ³Ø»þÂå¤ÎSÀèÇÚ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¿Í¤ÏÄ¶¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ¤¯Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤Ç¤Ã¤«¤¤¥ê¥å¥Ã¥¯ÇØÉé¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤Æ¡ØÉð°æ¤¸¤ã¤Í¤§¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¶âÈ±¤Ç¥½¥ê¹þ¤ßÆþ¤Ã¤¿¥ä¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥í¥óÌÓ¤ò¸å¤í¤ÇÇû¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÃ¯¡©¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢SÀèÇÚ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤òÊüÏ²¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖË½ÁöÂ²¤Ë¤âÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¶á¤¯¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÏÃ¤¬¤â¤¦ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£SÀèÇÚ¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¾Æ¤Ä»²°¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ë¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¬¼¤á¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ø1Ç¯¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¼êÅÁ¤¤¤ÇÍè¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡£
¤½¤³¤Ç1Ç¯Æ¯¤¡¢°ìÃ¶µ¢¹ñ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æº£ÅÙ¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡£1Ç¯¤Û¤ÉÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¿µ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï°ì¿Í¤Ç³¤³°¤òÊüÏ²¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
