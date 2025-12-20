ÅÅ¼Ö¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬½÷À¤ÎÂ¤ËÄ¾·â¡Ä¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×¤È²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡º£¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¡È¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¾ï¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ÈÄ¾ÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Èµ¤¼Á¡É¤È¤·¤Æ²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡£
¢¡¸ø±à¤Ë¥´¥ß¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¥«¥Ã¥×¥ë
¡¡¹â¶¶¤æ¤¤¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê¸ø±à¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¸«²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¿Æü¤Î¤ªÃëº¢¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿¤¤¸ø±à¤Ë³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÇÃë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤É¤³¤«¤ØÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥´¥ß¤È¥¹¥Þ¥Û¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÇ¯ÇÛ¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤¬½ä²ó¤·¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¡¢Ìµ¸À¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤òÃúÇ«¤ËÊÒÉÕ¤±¡¢¥¹¥Þ¥Û¤â²ó¼ý¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¶ÁÝ°÷¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ìó10Ê¬¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òËº¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡© ¤¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥´¥ß¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤âÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¢¡³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤ò»ØÅ¦¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¿Í
¡¡¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥´¥ß¤Î¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¿ÆÀÚ¤Ê¤ó¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÀ¶ÁÝ°÷¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¤ª¤¸¤®¤ò¤·¤Æ´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¬¡¢À¶ÁÝ°÷¤Ï¥´¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥´¥ß¤òÃÖ¤µî¤ê¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¡¢¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤»¤ºÀÅ¤«¤Ë½èÍý¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¾ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¹¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤âÄ¾ÀÜÃí°Õ¤»¤º¡¢ÄÀÌÛ¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¢¡ÅÅ¼ÖÆâ¤òÅ¾¤¬¤ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹
¡¡ÉðÅÄÍ¦¿Í¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£
¡¡Âç¤¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£2¿Í¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÄÌÏ©¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤â¥´¥í¥´¥í¤ÈÆ°¤¡¢¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤¿¤Á¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤ÆÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¸ýÏÀ¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¼þ°Ï¤Î¾èµÒ¤Ï¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²ñÏÃ¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡½÷À¤ÎÂ¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ÎÂ¸µ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Ï¡ØÄË¤Ã¡Ù¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÈù¾Ð¤ß¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¶»¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë--¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢°ì¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬ÀÊ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¡ÖOh, thank you so much!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÁ°¤ËÊú¤Êú¤¨¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¶á¤¯¤Ë´ó¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÇÛÎ¸¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ð´é¤ÇÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¡¢»¡¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ËÊ¨¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Æ£»³¥à¥Ä¥¡ä
¡ÚÆ£»³¥à¥Ä¥¡Û
ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Î¹¹Ôºî²È¡£¼èºà¤ä¼¹É®¡¢¸¶¹ÆÀ°Íý¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤«¤é·ÝÇ½¿Í¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÄ¶¡È²¿¤Ç¤â²°¡É¤Ç¤¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø³¤³°¥¢¥ó¥°¥éÎ¹¹Ô¡Ù¡Ø¼ÂÏ¿¡ª¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø10¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¡Ù¤Ê¤É¡£¼¹É®¶¨ÎÏ¤Ë¡ØÎ¹¤Î¸¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿³¤³°Î¹¹ÔºÇ¶¯¥Ê¥Ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Û¤«Â¿¿ô¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@gold_gogogo
